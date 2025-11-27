На каком направлении россияне прорвались к ключевой высоте: ситуация критическая

Рубрики
Старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что ситуация в районе Гуляйполя частично стабилизировалась. По его словам, прибывшие на это направление новые украинские подразделения смогли замедлить или даже временно остановить наступательный темп российских войск. Это позволило снизить давление на передовую и сбить динамику атак противника.
Ситуация на Гуляйпольском направлении
Впрочем, на оперативном уровне проблемы остаются серьезными. Главная из них — захват российскими войсками Ровнополья, господствующей высотой на местности. С этой точки, противник может создавать угрозы для тыловых районов украинских подразделений, влияя на логистику и маневры обороны.
"Алекс" подчеркнул, что даже в условиях временного сдерживания штурмов украинская армия все еще имеет риски на флангах из-за выгодного расположения сил России на занятой высоте. Ситуация требует дополнительного усиления обороны и тщательного контроля над направлением.