Старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что ситуация в районе Гуляйполя частично стабилизировалась. По его словам, прибывшие на это направление новые украинские подразделения смогли замедлить или даже временно остановить наступательный темп российских войск. Это позволило снизить давление на передовую и сбить динамику атак противника.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Впрочем, на оперативном уровне проблемы остаются серьезными. Главная из них — захват российскими войсками Ровнополья, господствующей высотой на местности. С этой точки, противник может создавать угрозы для тыловых районов украинских подразделений, влияя на логистику и маневры обороны.

"Алекс" подчеркнул, что даже в условиях временного сдерживания штурмов украинская армия все еще имеет риски на флангах из-за выгодного расположения сил России на занятой высоте. Ситуация требует дополнительного усиления обороны и тщательного контроля над направлением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Грузии исчезли активисты Владимир Дубовский и его партнер Алина Савельева. Их угон подтвердила организация "Единение украинцев исторических земель", соучредителем которой является Дубовский. По словам представителей движения, супруги силой задержали на улице, посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.





Оба активиста находятся в российском розыске: Дубовскому инкриминируют "терроризм", а Савельевой — якобы "распространение фейков" об армии России. После начала полномасштабного вторжения они переехали в Тбилиси, где проживают с 2022 года.

