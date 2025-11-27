У Тбілісі викрали активістів, які втекли від путіна: пара зникла без сліду

У столиці Грузії зникли активісти Володимир Дубовський та його партнерка Аліна Савельєва. Їхнє викрадення підтвердила організація "Єднання українців історичних земель", співзасновником якої є Дубовський. За словами представників руху, подружжя силоміць затримали на вулиці, посадили до автомобіля та вивезли у невідомому напрямку.

Переслідування рф та зникнення активістів

Обидва активісти перебувають у російському розшуку: Дубовському інкримінують "тероризм", а Савельєвій — нібито "поширення фейків" про армію рф. Після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до Тбілісі, де проживають із 2022 року.

До еміграції Дубовський був координатором штабу Олексія Навального у Владивостоці та членом Лібертаріанської партії росії. У Грузії він та Савельєва очолювали рух "Зелений Клин — моя батьківщина", який виступає проти колоніальної політики кремля на Далекому Сході та відстоює права місцевих громад.

Представники українських і російських демократичних ініціатив заявляють про серйозні побоювання щодо їхньої безпеки. Наразі точне місцеперебування пари залишається невідомим.

