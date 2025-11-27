В Тбилиси похитили сбежавших от путина активистов: пара пропала без следа

Рубрики
Ткачова Марія
В столице Грузии пропали активисты Владимир Дубовский и его партнер Алина Савельева. Их угон подтвердила организация "Единение украинцев исторических земель", соучредителем которой является Дубовский. По словам представителей движения, супруги силой задержали на улице, посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.
Преследование рф и исчезновение активистов
Оба активиста находятся в российском розыске: Дубовскому инкриминируют "терроризм", а Савельевой — якобы "распространение фейков" об армии России. После начала полномасштабного вторжения они переехали в Тбилиси, где проживают с 2022 года.
До эмиграции Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и членом Либертарианской партии России. В Грузии он и Савельева возглавляли движение "Зеленый Клин – моя родина", которое выступает против колониальной политики кремля на Дальнем Востоке и отстаивает права местных общин.
Представители украинских и российских демократических инициатив заявляют о серьезных опасениях относительно их безопасности. В настоящее время точное местонахождение пара остается неизвестным.