В столице Грузии пропали активисты Владимир Дубовский и его партнер Алина Савельева. Их угон подтвердила организация "Единение украинцев исторических земель", соучредителем которой является Дубовский. По словам представителей движения, супруги силой задержали на улице, посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Преследование рф и исчезновение активистов

Оба активиста находятся в российском розыске: Дубовскому инкриминируют "терроризм", а Савельевой — якобы "распространение фейков" об армии России. После начала полномасштабного вторжения они переехали в Тбилиси, где проживают с 2022 года.

До эмиграции Дубовский был координатором штаба Алексея Навального во Владивостоке и членом Либертарианской партии России. В Грузии он и Савельева возглавляли движение "Зеленый Клин – моя родина", которое выступает против колониальной политики кремля на Дальнем Востоке и отстаивает права местных общин.

Представители украинских и российских демократических инициатив заявляют о серьезных опасениях относительно их безопасности. В настоящее время точное местонахождение пара остается неизвестным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время запуска космического корабля "Союз МС-28" на Байконуре 27 ноября произошла масштабная авария. Под стартовым столом обрушилась сервисная кабина – подвижная конструкция, которая используется для обслуживания и подготовки ракеты. Момент обрушения зафиксировали камеры прямой трансляции "Роскосмоса".





По информации The Insider, повреждена именно платформа (31-я площадка), с которой россия осуществляет все пилотируемые пуски в МКС. Аналитик ракетных запусков Георгий Тришкин объясняет: в результате инцидента полеты кораблей "Союз" и грузовых "Прогресс" могут быть отложены на неопределенное время.

