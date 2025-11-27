Ночь авиационной паники в России: Украина массово запустила дроны на Россию

В ночь с 27 на 28 ноября в России зафиксирован новый масштабный запуск украинских ударных беспилотников в направлении промышленной инфраструктуры страны. По данным украинских мониторинговых пабликов, группы БпЛА двигались в сторону ряда стратегически важных объектов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, которые являются ключевыми для топливной логистики России. Сообщает Зеркало Недели.

Украина запустила больше сотни дронов в сторону России

Первым на ситуацию отреагировал Волгоград – местный аэропорт объявил о ночном прекращении работы, фактически заблокировав воздушный трафик в регионе. Об этом сообщили российские диспетчерские каналы и местные СМИ, фиксировавшие резкие изменения в статусе полетов и перенаправление рейсов в другие города.

Закрытие аэропорта стало реакцией на угрозу ударов по критической инфраструктуре: именно в этом районе в последнее время все чаще фиксируют активность украинских дронов дальнего радиуса. Волгоградский НПЗ является одним из самых больших в южной части России, и его поражение могло бы существенно ударить по поставке топлива для российских военных подразделений.







Украинские аналитические каналы отмечают, что массированный запуск БПЛА был скоординированной операцией, направленной на несколько регионов. В настоящее время часть дронов могла идти в сторону других НПЗ — в частности, на Кубани, в Саратовской и Ростовской областях.

В российских Telegram-каналах ширится предположение, что Волгоград – только начало. Ожидается, что акт солидарности с закрытием аэропорта могут продемонстрировать и другие российские города, традиционно выключая аэропортовый трафик в случае появления непонятных объектов в воздухе. Это может коснуться, в частности, Ростова-на-Дону, Краснодара, Самары и Нижнего Новгорода.

Блокировка воздушного пространства — стандартная реакция российских военных на угрозу ударов, однако в этот раз масштаб закрытий может быть нетипично большим. Это свидетельствует о росте эффективности украинских дроновых операций и серьезных пробелах в российской ПВО на больших промышленных расстояниях.

Аналитики подчеркивают, что нефтеперерабатывающие заводы остаются одной из самых чувствительных целей для России, поскольку они напрямую влияют на возможность обеспечивать горючим армию и авиацию. Любое поражение может привести к локальным топливным кризисам и прерыванию логистики.

