Війна в Україні у 2026 році входить у фазу стратегічної виснаженості сторін. Попри дипломатичні контакти та періодичні переговорні сигнали, ситуація на фронті та політичні позиції сторін залишаються жорстко конфронтаційними. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який найімовірніший сценарій завершення війни в Україні у 2026 році.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільш реалістичний сценарій на 2026 рік полягає у формуванні квазі-замороженого конфлікту. Активні бойові дії можуть частково знизитися через виснаження ресурсів і тиск міжнародних партнерів, однак повноцінний мирний договір залишається малоймовірним. Україна з високою ймовірністю зберігатиме оборонну позицію з опорою на західну підтримку, тоді як Росія продовжить стратегію затяжного тиску без різких поступок. У підсумку війна може перейти у довготривалу фазу нестабільного перемир'я, де політичне врегулювання буде відкладене на невизначений термін.

Чат-бот Gemini припускає, що найбільш вірогідним сценарієм на другу половину 2026 року є вихід на формат заморожування бойових дій або хиткого перемир'я за так званим "фінським сценарієм". Повна капітуляція України чи тотальний розгром армії РФ є малореалістичними. Сторони підійдуть до точки, коли інтенсивні наступальні операції стануть неможливими через брак людей та техніки. Фіксація лінії розмежування не означатиме політичної згоди чи визнання територіальних втрат Україною. Скоріше, це буде перехід у стан "ні війни, ні миру". Головною умовою для припинення вогню з боку Києва стане реальне розгортання міжнародного контингенту або чіткі європейські безпекові гарантії, які стримають Кремль від нової спроби вторгнення.

Чат-бот Deepseek прогнозує, найімовірніший сценарій на 2026 рік — не підписання мирного договору, а поступова трансформація війни у "заморожений конфлікт" за "фінським зразком". Ймовірно, сторони узгодять перемир'я на умовах фіксації лінії фронту без юридичного визнання окупації. Це дозволить Україні зберегти суверенітет та інтеграцію в ЄС, хоч і ціною втрати частини територій на невизначений термін. Активні бойові дії стихнуть, але Росія збереже військову присутність, використовуючи паузу для відновлення сил. Такий результат влаштовує втомлений Захід і Кремль, який зможе продати його як "перемогу". Для українців це стане морально важким, але не катастрофічним завершенням гарячої фази.

Підсумовуючи, усі моделі сходяться на тому, що у 2026 році малоймовірне підписання повноцінного мирного договору, який остаточно завершить війну. Найчастіше згадується сценарій "заморожування" конфлікту або перехід до нестабільного перемир’я з фіксацією лінії фронту без взаємного політичного визнання змін територій.

Водночас розбіжності стосуються умов такого розвитку подій. Частина прогнозів наголошує на виснаженні сторін та зниженні інтенсивності бойових дій, інші підкреслюють вирішальну роль міжнародних гарантій безпеки для України й можливість тривалого "ні війни, ні миру". Спільним є висновок про те, що війна трансформується, а не завершується, залишаючись джерелом довгострокової геополітичної нестабільності в Європі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яким має бути процес завершення війни.



