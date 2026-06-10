Война в Украине в 2026 году входит в фазу стратегической истощенности сторон. Несмотря на дипломатические контакты и периодические переговорные сигналы, ситуация на фронте и позиции сторон остаются жестко конфронтационными. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой вероятный сценарий завершения войны в Украине в 2026 году.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наиболее реалистичный сценарий на 2026 год заключается в формировании квази-замороженного конфликта. Активные боевые действия могут частично снизиться из-за истощения ресурсов и давления международных партнеров, однако полноценный мирный договор остается маловероятным. Украина с высокой вероятностью будет сохранять оборонную позицию с опорой на западную поддержку, в то время как Россия продолжит стратегию затяжного давления без резких уступок. В результате война может перейти в длительную фазу нестабильного перемирия, где политическое урегулирование будет отложено на неопределенный срок.

Чат-бот Gemini предполагает, что наиболее вероятным сценарием на вторую половину 2026 года является выход на формат замораживания боевых действий или шаткое перемирие по так называемому "финскому сценарию". Полная капитуляция Украины или тотальный разгром армии РФ малореалистичны. Стороны подойдут к точке, когда интенсивные наступательные операции станут невозможными из-за нехватки людей и техники. Фиксация линии разграничения не означает политического согласия или признания территориальных потерь Украиной. Скорее, это будет переход в состояние "ни войны, ни мира". Главным условием для прекращения огня со стороны Киева станет реальное развертывание международного контингента или четкие европейские гарантии безопасности, которые сдержат Кремль от новой попытки вторжения.

Чат-бот Deepseek прогнозирует самый вероятный сценарий на 2026 год — не подписание мирного договора, а постепенная трансформация войны в "замороженный конфликт" по "финскому образцу". Вероятно, стороны согласуют перемирие на условиях фиксации линии фронта без юридического признания оккупации. Это позволит Украине сохранить суверенитет и интеграцию в ЕС, хотя ценой потери части территорий на неопределенный срок. Активные боевые действия стихнут, но Россия сохранит военное присутствие, используя паузу для восстановления сил. Такой результат устраивает усталый Запад и Кремль, который сможет продать его как победу. Для украинцев это станет морально трудным, но не катастрофическим завершением горячей фазы.

Подытоживая, все модели сходятся на том, что в 2026 году маловероятно подписание полноценного мирного договора, который окончательно завершит войну. Чаще упоминается сценарий "замораживания" конфликта или переход к нестабильному перемирию с фиксацией линии фронта без взаимного политического признания изменений территорий.

В то же время, разногласия касаются условий такого развития событий. Часть прогнозов отмечает истощение сторон и снижение интенсивности боевых действий, другие подчеркивают решающую роль международных гарантий безопасности для Украины и возможность длительного "ни войны, ни мира". Общим является вывод о том, что война трансформируется, а не завершается, оставаясь источником долгосрочной геополитической нестабильности в Европе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каким должен быть процесс завершения войны.



