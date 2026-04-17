Ні в якому разі не кажіть це військовим: топ-6 фраз

Клінічний психолог Володимир Багненко звернув увагу на те, що спілкування з військовими, особливо тими, хто повернувся з фронту або пережив травматичний досвід, потребує особливої обережності, поваги та розуміння.

Фрази, які неможна казати військовим

За його словами, існує низка фраз, які цивільні часто використовують із добрими намірами, однак насправді вони можуть викликати зворотний ефект — недовіру, роздратування або навіть агресію.

Зокрема, слова про те, що співрозмовник “розуміє”, через що пройшов військовий, можуть сприйматися як знецінення досвіду, адже людина без бойового досвіду не може повністю відчути ці переживання. Подібну реакцію викликають і заклики “забути минуле” або “рухатися далі”, оскільки травматичний досвід не зникає сам по собі та залишає глибокий слід у психіці.

Також, як зазначає психолог, фрази про героїзм або те, що “все було не дарма”, не завжди доречні. Військові можуть одночасно переживати біль, втрати та почуття провини, тому такі слова здатні лише посилювати внутрішній конфлікт.

Не менш проблемними є висловлювання, які порівнюють досвід людини з іншими, наприклад, що “комусь ще гірше” або що їй “пощастило”. Це може створювати відчуття ізоляції та нерозуміння.

Окремо психолог звертає увагу на заклики бути сильним і триматися. За його словами, військові вже тривалий час перебували у стані максимального напруження, тому після повернення їм важливо мати можливість проживати різні емоції, зокрема втому, розгубленість чи слабкість.

Також недоречними можуть бути питання про перебіг бойових дій або строки завершення війни, адже вони здатні викликати додаткову тривогу та внутрішню напругу.

Психолог наголошує, що інколи найкращою підтримкою є не слова, а присутність — спокійна, уважна і без оцінок. Саме повага та делікатність у спілкуванні допомагають зберегти довіру і не завдати додаткової шкоди.



