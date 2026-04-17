Ни в коем случае не говорите это военным: топ-6 фраз

Клинический психолог Владимир Багненко обратил внимание на то, что общение с военными, особенно вернувшимися с фронта или пережившим травматический опыт, требует особой осторожности, уважения и понимания.

Фразы, которые нельзя говорить военным

По его словам, существует ряд фраз, которые гражданские часто используют с благими намерениями, однако на самом деле они могут вызвать обратный эффект — недоверие, раздражение или даже агрессию.

В частности, слова о том, что собеседник "понимает", через что прошел военный, могут восприниматься как обесценивание опыта, ведь человек без боевого опыта не может полностью почувствовать эти переживания. Подобную реакцию вызывают и призывы "забыть прошлое" или "двигаться дальше", поскольку травматический опыт не исчезает сам собой и оставляет глубокий след в психике.

Также, как отмечает психолог, фразы о героизме или то, что "все было не зря", не всегда уместны. Военные могут одновременно испытывать боль, потери и чувство вины, поэтому такие слова способны лишь усугублять внутренний конфликт.

Не менее проблемны высказывания, сравнивающие опыт человека с другими, например, что "кому-то еще хуже" или что ему "повезло". Это может создавать чувство изоляции и непонимания.

Отдельно психолог обращает внимание на призывы быть сильным и держаться. По его словам, военные уже долгое время находились в состоянии максимального напряжения, поэтому по возвращении им важно иметь возможность проживать разные эмоции, в частности усталость, растерянность или слабость.

Также неуместными могут быть вопросы о ходе боевых действий или сроках завершения войны, ведь они способны вызвать дополнительную тревогу и внутреннее напряжение.

Психолог подчеркивает, что иногда лучшей поддержкой является не слово, а присутствие спокойное, внимательное и без оценок. Именно уважение и деликатность в общении помогают сохранить доверие и не нанести дополнительный вред.



