«Хто тоді загинув?»: відкопали, а труна порожня, без тіла

Ткачова Марія
У Росії родини військовослужбовців дедалі частіше стикаються з проблемою встановлення реальної долі своїх близьких. Як повідомила юристка Ірина зі Ставропольського краю, особливо гостро це питання постає у випадках, коли тіла передають у закритих цинкових трунах, не даючи можливості родичам переконатися, хто саме знаходиться всередині.
Порожня труна солдата рф
За її словами, у подібних ситуаціях виникає недовіра до офіційної інформації, оскільки дані, отримані від військових або зі сторонніх джерел, можуть не збігатися з тим, що повідомляють офіційно.
Один із таких випадків стався з родиною військового, яка відмовилася вірити у його загибель через суперечливі свідчення. Показання побратимів та інша інформація не відповідали офіційній версії, що змусило близьких почати самостійно шукати відповіді.
Після тривалих звернень і збору документів родина звернулася до суду та домоглася проведення ексгумації. Попри складність і психологічну тяжкість цієї процедури, вони наполягали на встановленні істини.
Результати ексгумації виявилися неочікуваними — труна, яку передали як із тілом загиблого, виявилася порожньою. Це викликало ще більше запитань у родичів, зокрема щодо того, чому порожню труну пов’язали із загибеллю конкретної людини.
Наразі доля військовослужбовця залишається невідомою. Родина продовжує пошуки та намагається встановити обставини, за яких виникла така ситуація.