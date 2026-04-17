«Хто тоді загинув?»: відкопали, а труна порожня, без тіла

У Росії родини військовослужбовців дедалі частіше стикаються з проблемою встановлення реальної долі своїх близьких. Як повідомила юристка Ірина зі Ставропольського краю, особливо гостро це питання постає у випадках, коли тіла передають у закритих цинкових трунах, не даючи можливості родичам переконатися, хто саме знаходиться всередині.

Порожня труна солдата рф

За її словами, у подібних ситуаціях виникає недовіра до офіційної інформації, оскільки дані, отримані від військових або зі сторонніх джерел, можуть не збігатися з тим, що повідомляють офіційно.

Один із таких випадків стався з родиною військового, яка відмовилася вірити у його загибель через суперечливі свідчення. Показання побратимів та інша інформація не відповідали офіційній версії, що змусило близьких почати самостійно шукати відповіді.

Після тривалих звернень і збору документів родина звернулася до суду та домоглася проведення ексгумації. Попри складність і психологічну тяжкість цієї процедури, вони наполягали на встановленні істини.

Результати ексгумації виявилися неочікуваними — труна, яку передали як із тілом загиблого, виявилася порожньою. Це викликало ще більше запитань у родичів, зокрема щодо того, чому порожню труну пов’язали із загибеллю конкретної людини.

Наразі доля військовослужбовця залишається невідомою. Родина продовжує пошуки та намагається встановити обставини, за яких виникла така ситуація.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що д ружина російського військовослужбовця Світлана Герліц повідомила, що її чоловік понад місяць залишається на передовій із важким пораненням без можливості евакуації. За її словами, ситуація залишається критичною, а спроби вивезти поранених із позицій не дали результату.

Вона розповіла, що її чоловік разом із двома іншими військовими отримав серйозні поранення ще у лютому. Після цього вони намагалися самостійно залишити позиції, однак це вдалося лише одному з них. Інші залишилися через важкий стан. У її чоловіка — травма ноги, ще один військовий має тяжке осколкове поранення, а третій отримав критичне ушкодження ноги.

