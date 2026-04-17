logo_ukra

BTC/USD

77830

ETH/USD

2443.97

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Евакуаційні групи не змогли дістатися: боєць досі на позиціях
commentss НОВИНИ Всі новини

Евакуаційні групи не змогли дістатися: боєць досі на позиціях

Дружина військовослужбовця повідомила, що її поранений чоловік понад місяць залишається на передовій без евакуації після кількох невдалих спроб його врятувати

17 квітня 2026, 19:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Дружина російського військовослужбовця Світлана Герліц повідомила, що її чоловік понад місяць залишається на передовій із важким пораненням без можливості евакуації. За її словами, ситуація залишається критичною, а спроби вивезти поранених із позицій не дали результату.

Евакуаційні групи не змогли дістатися: боєць досі на позиціях

Пораненого солдата рф не можуть евакуювати

Вона розповіла, що її чоловік разом із двома іншими військовими отримав серйозні поранення ще у лютому. Після цього вони намагалися самостійно залишити позиції, однак це вдалося лише одному з них. Інші залишилися через важкий стан. У її чоловіка — травма ноги, ще один військовий має тяжке осколкове поранення, а третій отримав критичне ушкодження ноги.

За словами жінки, до поранених кілька разів направляли евакуаційні групи, однак дістатися до них не вдалося. У результаті дві такі групи, які вирушили на допомогу, загинули.

Згодом військовий, якому вдалося вибратися з позицій, повідомив родичам, що чоловік Світлани нібито загинув. Однак пізніше через командира їй вдалося встановити зв’язок із чоловіком і з’ясувати, що він живий, але досі перебуває на місці.

Наразі, за її словами, ситуація залишається невизначеною. Через відсутність можливості евакуації поранений військовослужбовець змушений розглядати варіант самостійного виходу з позицій разом із іншим бійцем, попри тяжкі поранення та ризик для життя.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Кузнєцов провів у російському полоні понад три роки та пережив системні катування і психологічний тиск.
За його словами, російські військові застосовували електрошокери і паралельно принижували полонених, змушуючи їх вимовляти абсурдні фрази. Під час побиттів вони вимагали говорити “моя прєлєсть” або інші принизливі слова, супроводжуючи це насильством і знущаннями. Після цього ті ж самі люди могли звертатися до полонених як до “братів”, що створювало відчуття повної психологічної деформації та суперечливості їхньої поведінки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини