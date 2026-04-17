Евакуаційні групи не змогли дістатися: боєць досі на позиціях

Дружина російського військовослужбовця Світлана Герліц повідомила, що її чоловік понад місяць залишається на передовій із важким пораненням без можливості евакуації. За її словами, ситуація залишається критичною, а спроби вивезти поранених із позицій не дали результату.

Вона розповіла, що її чоловік разом із двома іншими військовими отримав серйозні поранення ще у лютому. Після цього вони намагалися самостійно залишити позиції, однак це вдалося лише одному з них. Інші залишилися через важкий стан. У її чоловіка — травма ноги, ще один військовий має тяжке осколкове поранення, а третій отримав критичне ушкодження ноги.

За словами жінки, до поранених кілька разів направляли евакуаційні групи, однак дістатися до них не вдалося. У результаті дві такі групи, які вирушили на допомогу, загинули.

Згодом військовий, якому вдалося вибратися з позицій, повідомив родичам, що чоловік Світлани нібито загинув. Однак пізніше через командира їй вдалося встановити зв’язок із чоловіком і з’ясувати, що він живий, але досі перебуває на місці.

Наразі, за її словами, ситуація залишається невизначеною. Через відсутність можливості евакуації поранений військовослужбовець змушений розглядати варіант самостійного виходу з позицій разом із іншим бійцем, попри тяжкі поранення та ризик для життя.



