Эвакуационные группы не смогли добраться: боец до сих пор на позициях

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Жена российского военнослужащего Светлана Герлиц сообщила, что ее муж больше месяца остается на передовой с тяжелым ранением без эвакуации. По ее словам, ситуация остается критической, а попытки вывезти раненых с позиций не принесли результата.
Раненого бойца рф не могут эвакуировать
Она рассказала, что ее муж вместе с двумя другими военными получил серьезные ранения еще в феврале. После этого они пытались самостоятельно оставить позиции, однако это удалось только одному из них. Другие остались из-за тяжелого состояния. У ее мужа травма ноги, еще один военный имеет тяжелое осколочное ранение, а третий получил критическое повреждение ноги.
По словам женщины, к раненым несколько раз направляли эвакуационные группы, однако добраться до них не удалось. В результате две такие группы, которые отправились на помощь, погибли.
Впоследствии военный, которому удалось выбраться из позиций, сообщил родственникам, что Светлана якобы погиб. Однако позже через командира ей удалось установить связь с мужем и выяснить, что он жив, но все еще находится на месте.
По ее словам, ситуация остается неопределенной. Из-за отсутствия возможности эвакуации раненый военнослужащий вынужден рассматривать вариант самостоятельного выхода с позиций вместе с другим бойцом, несмотря на тяжелые ранения и риск жизни.