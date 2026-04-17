Война с Россией Эвакуационные группы не смогли добраться: боец до сих пор на позициях
commentss НОВОСТИ Все новости

Эвакуационные группы не смогли добраться: боец до сих пор на позициях

Жена военнослужащего сообщила, что ее раненый мужчина больше месяца остается на передовой без эвакуации после нескольких неудачных попыток его спасти

17 апреля 2026, 19:28
Ткачова Марія

Жена российского военнослужащего Светлана Герлиц сообщила, что ее муж больше месяца остается на передовой с тяжелым ранением без эвакуации. По ее словам, ситуация остается критической, а попытки вывезти раненых с позиций не принесли результата.

Раненого бойца рф не могут эвакуировать

Она рассказала, что ее муж вместе с двумя другими военными получил серьезные ранения еще в феврале. После этого они пытались самостоятельно оставить позиции, однако это удалось только одному из них. Другие остались из-за тяжелого состояния. У ее мужа травма ноги, еще один военный имеет тяжелое осколочное ранение, а третий получил критическое повреждение ноги.

По словам женщины, к раненым несколько раз направляли эвакуационные группы, однако добраться до них не удалось. В результате две такие группы, которые отправились на помощь, погибли.

Впоследствии военный, которому удалось выбраться из позиций, сообщил родственникам, что Светлана якобы погиб. Однако позже через командира ей удалось установить связь с мужем и выяснить, что он жив, но все еще находится на месте.

По ее словам, ситуация остается неопределенной. Из-за отсутствия возможности эвакуации раненый военнослужащий вынужден рассматривать вариант самостоятельного выхода с позиций вместе с другим бойцом, несмотря на тяжелые ранения и риск жизни.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Кузнецов провел в плену более трех лет и пережил системные пытки и психологическое давление.
По его словам, российские военные применяли электрошокеры и параллельно унижали пленных, заставляя их произносить абсурдные фразы. Во время избиений они требовали говорить "мое прелесть" или другие унизительные слова, сопровождая это насилием и издевательствами. После этого те же люди могли обращаться к пленным как к "братьям", что создавало ощущение полной психологической деформации и противоречивости их поведения.



