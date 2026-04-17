«Кто тогда погиб?»: откопали, а гроб пуст, без тела

В России семьи военнослужащих все чаще сталкиваются с проблемой установления реальной судьбы своих близких. Как сообщила юрист Ирина из Ставропольского края, особенно остро этот вопрос возникает в случаях, когда тела передают в закрытых цинковых гробах, не давая возможности родственникам убедиться, кто именно находится внутри.

Пустой гроб солдата рф

По ее словам, в подобных ситуациях возникает недоверие к официальной информации, поскольку данные, полученные от военных или из посторонних источников, могут не совпадать с сообщаемыми официально.

Один из таких случаев произошел с семьей военного, отказавшейся верить в его гибель из-за противоречивых показаний. Показания собратьев и другая информация не соответствовали официальной версии, что заставило близких начать самостоятельно искать ответы.

После продолжительных обращений и сбора документов семья обратилась в суд и добилась эксгумации. Несмотря на сложность и психологическую тяжесть этой процедуры, они настаивали на установлении истины.

Результаты эксгумации оказались неожиданными — гроб, который передали как с телом погибшего, оказался пустым. Это вызвало еще больше вопросов у родственников, в частности, почему пустой гроб связали с гибелью конкретного человека.

Пока судьба военнослужащего остается неизвестной. Семья продолжает поиск и пытается установить обстоятельства, при которых возникла такая ситуация.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жена российского военнослужащего Светлана Герлиц сообщила, что ее муж более месяца остается на передовой с тяжелым ранением без возможности эвакуации. По ее словам, ситуация остается критической, а попытки вывезти раненых с позиций не принесли результата.

Она рассказала, что ее муж вместе с двумя другими военными получил серьезные ранения еще в феврале. После этого они пытались самостоятельно оставить позиции, однако это удалось только одному из них. Другие остались из-за тяжелого состояния. У ее мужа травма ноги, еще один военный имеет тяжелое осколочное ранение, а третий получил критическое повреждение ноги.

