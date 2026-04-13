Незвичайне признання: Педан розповів, чому не пішов воювати

Український телеведучий Олександр Педан, який має бронювання від мобілізації, розповів про особисті переживання через те, що не перебуває на фронті.

За його словами, як чоловік він неодноразово замислювався над тим, де може бути більш корисним — у тилу чи безпосередньо в бойових умовах.

Педан зізнався, що внутрішньо відчував бажання долучитися до війська, адже має фізичну підготовку і базові навички, зокрема вміння стріляти.

Водночас він підкреслив, що постійно радився з військовими щодо цього рішення.

За словами телеведучого, самі бійці неодноразово говорили йому, що його діяльність у тилу має важливе значення, зокрема коли він приїжджає до підрозділів, спілкується з військовими та підтримує їх морально.

Вони переконували, що така підтримка та підняття бойового духу для них не менш цінні, ніж фізична присутність на позиціях.

Таким чином, Педан визнає, що, попри внутрішні сумніви, його роль у тилу також є важливою складовою спільної боротьби.

