logo

BTC/USD

71807

ETH/USD

2208.58

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Необычное признание: Педан рассказал, почему не пошел воевать
НОВОСТИ

Необычное признание: Педан рассказал, почему не пошел воевать

Телеведущий Александр Педан признался, что испытывает внутреннюю боль из-за того, что не воюет

13 апреля 2026, 18:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский телеведущий Александр Педан , имеющий бронирование от мобилизации, рассказал о личных переживаниях из-за того, что не находится на фронте.

Александр Педан о желании идти воевать

По его словам, как мужчина он неоднократно задумывался над тем, где может быть полезнее — в тылу или непосредственно в боевых условиях.

Педан признался, что внутренне испытывал желание присоединиться к армии, ведь имеет физическую подготовку и базовые навыки, в том числе умение стрелять.

В то же время он подчеркнул, что постоянно советовался с военными по этому решению.

По словам телеведущего, сами бойцы неоднократно говорили ему, что его деятельность в тылу имеет важное значение, в частности, когда он приезжает в подразделения, общается с военными и поддерживает их морально.

Они убеждали, что такая поддержка и поднятие боевого духа для них не менее ценны, чем физическое присутствие на позициях.

Таким образом Педан признает, что, несмотря на внутренние сомнения, его роль в тылу также является важной составляющей совместной борьбы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" вместе с другими подразделениями разведки и Силами обороны проводит активные наступательные действия в районе Степногорска Запорожской области.

В ходе ожесточенных боев украинские военные уничтожили несколько сотен российских окупантов, поразили более 20 единиц бронетехники, среди которых танки, боевые машины пехоты и средства радиоэлектронной борьбы. Также захвачены пленные. Командир подразделения Виктор Торкотюк с позывным "Титан" отметил, что операция была нетипичной для подразделения, ведь предполагала длительное пребывание непосредственно на передовой в условиях интенсивных боевых действий. По его словам, враг активно применяет тактику малых штурмовых групп, пытаясь проникнуть в серую зону под прикрытием погодных условий. Украинские военные уничтожают такие группы, как на подходах, так и в ближнем бою.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости