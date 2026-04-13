Необычное признание: Педан рассказал, почему не пошел воевать

Украинский телеведущий Александр Педан , имеющий бронирование от мобилизации, рассказал о личных переживаниях из-за того, что не находится на фронте.

По его словам, как мужчина он неоднократно задумывался над тем, где может быть полезнее — в тылу или непосредственно в боевых условиях.

Педан признался, что внутренне испытывал желание присоединиться к армии, ведь имеет физическую подготовку и базовые навыки, в том числе умение стрелять.

В то же время он подчеркнул, что постоянно советовался с военными по этому решению.

По словам телеведущего, сами бойцы неоднократно говорили ему, что его деятельность в тылу имеет важное значение, в частности, когда он приезжает в подразделения, общается с военными и поддерживает их морально.

Они убеждали, что такая поддержка и поднятие боевого духа для них не менее ценны, чем физическое присутствие на позициях.

Таким образом Педан признает, что, несмотря на внутренние сомнения, его роль в тылу также является важной составляющей совместной борьбы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" вместе с другими подразделениями разведки и Силами обороны проводит активные наступательные действия в районе Степногорска Запорожской области.

В ходе ожесточенных боев украинские военные уничтожили несколько сотен российских окупантов, поразили более 20 единиц бронетехники, среди которых танки, боевые машины пехоты и средства радиоэлектронной борьбы. Также захвачены пленные. Командир подразделения Виктор Торкотюк с позывным "Титан" отметил, что операция была нетипичной для подразделения, ведь предполагала длительное пребывание непосредственно на передовой в условиях интенсивных боевых действий. По его словам, враг активно применяет тактику малых штурмовых групп, пытаясь проникнуть в серую зону под прикрытием погодных условий. Украинские военные уничтожают такие группы, как на подходах, так и в ближнем бою.

