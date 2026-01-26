Незабаром війна кардинально зміниться: стало відомо, яке сенсаційне рішення просувають у США

Кампанія, спрямована на зміну ходу війни в Україні, відновилася — хоча вона стала менш гучною, її рішучість зросла до максимуму.

Фото: з відкритих джерел

Незважаючи на постійні ракетні удари по українських містах і небажання Кремля йти на компроміси, все більше голосів у Вашингтоні стверджують, що єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів — це значно зміцнити позиції України. Останній з таких кроків, який набирає популярності, — це надання Україні ракет "Томагавк".

Головним ініціатором цього кроку є Ден Райс, президент Американського університету в Києві, який раніше був спеціальним радником головнокомандувача ЗСУ. Він нещодавно зустрівся з міністром оборони США Пітом Хеґсетом.

"Міністр дуже цікавиться всіма аспектами війни", — поділився Райс, коментуючи дискусію, яка охоплювала широкий спектр тем щодо досвіду та стратегії війни.

Райс, який брав участь у зусиллях з постачання Україні касетних боєприпасів і ракет ATACMS, вважає, що настав час для ще більш амбітного кроку — надання Україні ракет "Томагавк", здатних завдати ударів глибоко в російську територію.

"Путін реагує лише на силу. Якщо він не погодиться на мир, є висока ймовірність, що Трамп схвалить використання „Томагавків“", — заявив Райс в ексклюзивному інтерв'ю Kyiv Post.

Зустріч у Пентагоні, за словами Райса, була продуктивною, хоча він відмовився розкрити деталі відповіді міністра оборони, посилаючись на конфіденційність. Проте він прямо попросив Хеґсета і інших осіб у Вашингтоні надати Україні ракети "Томагавк".

"Навіть невелика кількість таких ракет, якщо їх використовувати для ударів глибоко по Росії, матиме величезний вплив на Путіна", — зазначив він.

Райс підкреслив, що це не перший випадок, коли нова зброя змінює хід війни: коли Україна вперше використала ракети ATACMS і знищила кілька десятків російських гелікоптерів, Москва була змушена переглянути свої бойові плани.

"Кілька ракет „Томагавк“ зроблять те саме", — додав він, зауваживши, що дальність їхнього польоту значно перевищує можливості Росії щодо захисту своїх стратегічних об'єктів..

Водночас Райс визнає, що головною перешкодою є політичні рішення: "Найскладніше — це ухвалити політичне рішення про постачання нових систем зброї. Але як тільки поріг буде подолано, всі дебати припиняються. Ми вже бачили це з HIMARS, касетними боєприпасами, танками „Абрамс“ і „Леопард“, F-16. Тепер на черзі „Томагавки“".

Як вже писали "Коментарі", до наступного етапу переговорів у Абу-Дабі Росія планує провести мінімум один комбінований ракетний удар, ймовірно, по Києву, а також не менше двох масованих атак за допомогою більше ніж 200 дронів кожна, зазначає військово-політичний експерт Олександр Коваленко.