Война с Россией Вскоре война кардинально изменится: стало известно, какое сенсационное решение продвигается в США.
Вскоре война кардинально изменится: стало известно, какое сенсационное решение продвигается в США.

Если Путин откажется от мира, высока вероятность, что президент Трамп позволит использование ракет "Томагавк"

26 января 2026, 09:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кампания, направленная на изменение хода войны в Украине, возобновилась, хотя она стала менее громкой, ее решимость возросла до максимума.

Вскоре война кардинально изменится: стало известно, какое сенсационное решение продвигается в США.

Фото: из открытых источников

Несмотря на постоянные ракетные удары по украинским городам и нежелание Кремля идти на компромиссы, все больше голосов в Вашингтоне утверждают, что единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров — это укрепить позиции Украины. Набирающий популярность последний из таких шагов — это придание Украине ракет "Томагавк".

Главным инициатором этого шага является Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве, ранее являвшийся специальным советником главнокомандующего ВСУ. Он недавно встретился с министром обороны США Питом Хегсетом.

"Министр очень интересуется всеми аспектами войны", — поделился Райс, комментируя дискуссию, которая охватывала широкий спектр тем по опыту и стратегии войны.

Райс, участвовавший в усилиях по поставке Украине кассетных боеприпасов и ракет ATACMS, считает, что пришло время для еще более амбициозного шага — предоставление Украине ракет "Томагавк", способных нанести удары глубоко в российскую территорию.

"Путин реагирует только на силу. Если он не согласится на мир, высока вероятность, что Трамп одобрит использование "Томагавков"", — заявил Райс в эксклюзивном интервью Kyiv Post.

Встреча в Пентагоне, по словам Райса, была продуктивной, хотя он отказался раскрыть детали ответа министра обороны, ссылаясь на конфиденциальность. Однако он прямо попросил Хегсета и других в Вашингтоне предоставить Украине ракеты "Томагавк".

"Даже небольшое количество таких ракет, если их использовать для ударов глубоко по России, будет иметь огромное влияние на Путина", — отметил он.

Райс подчеркнул, что это не первый случай, когда новое оружие меняет ход войны: когда Украина впервые использовала ракеты ATACMS и уничтожила несколько десятков российских вертолетов, Москва была вынуждена пересмотреть свои боевые планы.

"Несколько ракет „Томагавк“ сделают то же самое", — добавил он, отметив, что дальность их полета значительно превышает возможности России по защите своих стратегических объектов.

В то же время Райс признает, что главным препятствием являются политические решения: "Сложнее всего — принять политическое решение о поставках новых систем оружия. Но как только порог будет преодолен, все прения прекращаются. Мы уже видели это с HIMARS, кассетными боеприпасами, танками „Абрамс“ и „Леопард“, F-16. Теперь на очереди „Томагавки“".

Как уже писали "Комментарии", к следующему этапу переговоров в Абу-Даби Россия планирует провести минимум один комбинированный ракетный удар, вероятно, по Киеву, а также не менее двух массированных атак с помощью более 200 дронов каждая, отмечает военно-политический эксперт Александр Коваленко.



