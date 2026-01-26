Путін готує нове пекло для кожного українця: стало відомо, коли чекати надпотужного удару

До наступного етапу переговорів у Абу-Дабі Росія планує провести мінімум один комбінований ракетний удар, ймовірно, по Києву, а також не менше двох масованих атак за допомогою більше ніж 200 дронів кожна, зазначає військово-політичний експерт Олександр Коваленко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, в цей час, окрім продовження терору проти цивільного населення в тилових районах України, Росія зосередиться на посиленні тиску на Гуляйпільському напрямку, прагнучи захопити саме Гуляйполе. Також ворог планує укріпити свої позиції на Покровському напрямку для забезпечення контролю над Покровсько-Мирноградською агломерацією.

Впродовж січня, 5-та оперативна військова армія на Гуляйпільському напрямку за допомогою підрозділів 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр отримала додаткову підтримку від суміжних військ, включаючи частини 38-ї та 64-ї ОМСБр. Окрім того, 69-а ОБрП з 35-ї ОВА також була задіяна для посилення атак на цій лінії фронту. Зараз командування РОВ обговорює можливість введення в бойові дії резервних сил, таких як 34-та ОМСБр 49-ї ОВА, для прискорення захоплення Гуляйполя.

Водночас Росія продовжить свою стратегію блокування Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі, проходячи через Красний Лиман і Родинське, з подальшим виходом на околиці Гришиного.

Ці основні операції будуть доповнені підвищеною активністю на інших напрямках ЛБС, включаючи Куп'янськ, Волчанськ, Костянтинівку і Часовий Яр.

Основною метою Москви є значне посилення своєї позиції до наступного раунду переговорів, зокрема через терор цивільних та окупацію нових територій, демонструючи свою здатність продовжувати війну.

Росія також може здійснити ракетний удар, використовуючи поєднання балістичних ракет типу 9М723 та крилатих ракет 3М14 "Калібр". Найбільш ймовірними днями для атаки є середа або четвер. Проте на ефективність ударів може вплинути ряд факторів, включаючи погодні умови та можливі удари по чорноморській флотилії РФ.

За словами Коваленка, перший раунд переговорів в Абу-Дабі для росіян завершився провалом, тому вони знову зосереджуються на терорі, аби зміцнити свої переговорні позиції.

Раніше портал "Коментарі" вже писав, що нещодавно Україна відновила постачання електроенергії на Запорізьку АЕС після чергової аварії, що сталася на станції. Однак питання про доцільність такої допомоги залишається відкритим, адже є ризик, що росіяни можуть використати це на свою користь. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що ні "Енергоатом", ні Міністерство енергетики не беруть участі у переговорах щодо ситуації з ЗАЕС. Це питання, за його словами, має більше відношення до зовнішньої політики і вирішується на рівні Кабміну та Міністерства закордонних справ.