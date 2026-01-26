Путин готовит новый ад для каждого украинца: стало известно, когда ждать сверхмощного удара

До следующего этапа переговоров в Абу-Даби Россия планирует провести минимум один комбинированный ракетный удар, вероятно, по Киеву, а также не менее двух массированных атак с помощью более 200 дронов каждая, отмечает военно-политический эксперт Александр Коваленко.

Фото: из открытых источников

По его словам, в настоящее время, кроме продления террора против гражданского населения в тыловых районах Украины, Россия сосредоточится на усилении давления на Гуляйпольском направлении, стремясь захватить именно Гуляйполе. Также враг планирует укрепить свои позиции в Покровском направлении для обеспечения контроля над Покровско-Мирноградской агломерацией.

В течение января, 5-я оперативная военная армия на Гуляйпольском направлении с помощью подразделений 127-й МСД, 57-й и 60-й ОМСБр получила дополнительную поддержку от смежных войск, включая части 38-й и 64-й ОМСБр. Кроме того, 69-я ОБРП из 35-й ОВА также была задействована для усиления атак на этой линии фронта. Сейчас командование РОВ обсуждает возможность введения в боевые действия резервных сил, таких как 34-я ОМСБр 49-й ОВА, для ускорения захвата Гуляйполя.

Вместе с тем, Россия продолжит свою стратегию блокирования Покровско-Мирноградской агломерации с севера, проходя через Красный Лиман и Родинское, с последующим выходом на окраины Гришиного.

Эти основные операции будут дополнены повышенной активностью по другим направлениям ЛБС, включая Купянск, Волчанск, Константиновку и Часовой Яр.

Основной целью Москвы является усиление своей позиции к следующему раунду переговоров, в частности через террор гражданских и оккупацию новых территорий, демонстрируя свою способность продолжать войну.

Россия также может осуществить ракетный удар, используя сочетание баллистических ракет типа 9М723 и крылатых ракет 3М14 "Калибр". Наиболее вероятными днями для атаки есть среда или четверг. Тем не менее на эффективность ударов может повлиять ряд факторов, включая погодные условия и возможные удары по черноморской флотилии РФ.

По словам Коваленко, первый раунд переговоров в Абу-Даби для россиян завершился провалом, поэтому они снова сосредотачиваются на терроре, чтобы укрепить свои переговорные позиции.

