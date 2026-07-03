Незабаром розпочнеться битва за Крим: до чого вже готуються окупанти.

Через активні дії українських захисників щодо блокування півострова окупанти в Криму провели спеціальні штабні ігри. Готувалися відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі видання "The Insider".

Крим. Фото: із відкритих джерел

Відповідно до матеріалу публікації, російський військовий експерт, полковник запасу Віктор Мураховський взяв участь в оперативній командно-штабній військовій грі "Кримська побудка". В рамках гри розглядалися можливі атаки ЗСУ щодо звільнення Криму від російських загарбників.

""Штаби відповідно до сценарію були організовані з офіцерів (у запасі та відставці) наших збройних сил. "Синя" сторона діяла нестандартно, широко застосовуючи новітні засоби виявлення та ураження. "Червона" сторона була змушена діяти "з оборони". Загалом навчання пройшли завдяки організаторам злагоджено, на високому рівні", — повідомив військовий РФ.

Як уточнює The Insider, до публікації Мураховський додав топографічну карту Криму та прилеглої акваторії Чорного моря в системі координат 1942 року (СК-42), яка використовується у російському графічному редакторі "Равелін" для силових структур.

На карті видно численні сині стрілки та маршрути, що пролягають з боку Одеси та північно-західної частини Чорного моря до Криму, а також червоні оборонні позиції навколо Севастополя, північного та східного Криму, включаючи Керч та Керченську протоку.

Журналісти зазначають, що, судячи з публікації Мураховського та доданої карти, у сценарії моделювалася не класична десантна операція часів Другої світової війни, а сучасна операція з масового застосування безпілотників, далекобійної високоточної зброї та швидкісних катерів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 2 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових ресурсів, пожежі виникли щонайменше на двох важливих електропідстанціях, а вибухи також чули в районах військових та енергетичних об'єктів поблизу Феодосії, Сімферополя та Сакського району.



