Незабаром розпочнеться битва за Крим: до чого вже готуються окупанти.

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Кравцев Сергей
Через активні дії українських захисників щодо блокування півострова окупанти в Криму провели спеціальні штабні ігри. Готувалися відбивати атаку ЗСУ на випадок висадки десанту. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі видання "The Insider".
Крим. Фото: із відкритих джерел
Відповідно до матеріалу публікації, російський військовий експерт, полковник запасу Віктор Мураховський взяв участь в оперативній командно-штабній військовій грі "Кримська побудка". В рамках гри розглядалися можливі атаки ЗСУ щодо звільнення Криму від російських загарбників.
Як уточнює The Insider, до публікації Мураховський додав топографічну карту Криму та прилеглої акваторії Чорного моря в системі координат 1942 року (СК-42), яка використовується у російському графічному редакторі "Равелін" для силових структур.
На карті видно численні сині стрілки та маршрути, що пролягають з боку Одеси та північно-західної частини Чорного моря до Криму, а також червоні оборонні позиції навколо Севастополя, північного та східного Криму, включаючи Керч та Керченську протоку.
Журналісти зазначають, що, судячи з публікації Мураховського та доданої карти, у сценарії моделювалася не класична десантна операція часів Другої світової війни, а сучасна операція з масового застосування безпілотників, далекобійної високоточної зброї та швидкісних катерів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 2 липня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових ресурсів, пожежі виникли щонайменше на двох важливих електропідстанціях, а вибухи також чули в районах військових та енергетичних об'єктів поблизу Феодосії, Сімферополя та Сакського району.