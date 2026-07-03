Вскоре начнется битва за Крым: к чему уже вовсю готовятся оккупанты

Из-за активных действий украинских защитников по блокированию полуострова оккупанты в Крыму провели специальные штабные игры. Готовились отбивать атаку ВСУ на случай высадки десанта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "The Insider".

Крым. Фото: из открытых источников

Согласно с материалом публикации, российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский принял участие в оперативной командно-штабной военной игре "Крымская побудка". В рамках игры рассматривались возможные атаки ВСУ по освобождению Крыма от российских захватчиков.

"Штабы в соответствии со сценарием были организованы из офицеров (в запасе и отставке) наших вооруженных сил. "Синяя" сторона действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. "Красная" сторона была вынуждена действовать "с обороны". В общем, учения прошли благодаря организаторам слаженно, — сообщил источник высокого уровня.

Как уточняет The Insider, в публикацию Мураховский добавил топографическую карту Крыма и прилегающей акватории Черного моря в системе координат 1942 года (СК-42), которая используется в российском графическом редакторе "Равелин" для силовых структур.

На карте видны многочисленные синие стрелки и маршруты, пролегающие со стороны Одессы и северо-западной части Черного моря в Крым, а также красные оборонительные позиции вокруг Севастополя, северного и восточного Крыма, включая Керчь и Керченский пролив.

Журналисты отмечают, что, судя по публикации Мураховского и добавленной карты, в сценарии моделировалась не классическая десантная операция времен Второй мировой войны, а современная операция по массовому применению беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия и скоростных катеров.

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