Вскоре начнется битва за Крым: к чему уже вовсю готовятся оккупанты

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Кравцев Сергей
Из-за активных действий украинских защитников по блокированию полуострова оккупанты в Крыму провели специальные штабные игры. Готовились отбивать атаку ВСУ на случай высадки десанта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале издания "The Insider".
Крым. Фото: из открытых источников
Согласно с материалом публикации, российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский принял участие в оперативной командно-штабной военной игре "Крымская побудка". В рамках игры рассматривались возможные атаки ВСУ по освобождению Крыма от российских захватчиков.
Как уточняет The Insider, в публикацию Мураховский добавил топографическую карту Крыма и прилегающей акватории Черного моря в системе координат 1942 года (СК-42), которая используется в российском графическом редакторе "Равелин" для силовых структур.
На карте видны многочисленные синие стрелки и маршруты, пролегающие со стороны Одессы и северо-западной части Черного моря в Крым, а также красные оборонительные позиции вокруг Севастополя, северного и восточного Крыма, включая Керчь и Керченский пролив.
Журналисты отмечают, что, судя по публикации Мураховского и добавленной карты, в сценарии моделировалась не классическая десантная операция времен Второй мировой войны, а современная операция по массовому применению беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия и скоростных катеров.
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