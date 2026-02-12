Неймовірна детонація: Сили оборони вдарили по одному з найбільших арсеналів ГРАУ РФ

У ніч на 12 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військовій та оборонній інфраструктурі Російської Федерації. Під ураження потрапив великий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області.

Удар України по ГРАУ РФ

За наявною інформацією, йдеться про один із ключових майданчиків комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин російської армії. Удар було здійснено засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи та подальшу вторинну детонацію. Остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Окремо повідомляється про ураження підприємства "Мічуринський завод Прогрес" у місті Мічурінськ Тамбовської області. Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для авіаційних та ракетних систем і залучений до забезпечення потреб російських збройних сил. За попередніми даними, на території підприємства виникла пожежа.

Також удари були завдані по складах боєприпасів на тимчасово окупованій території Запорізької області — у районах населених пунктів Терпіння та Розівка.

Крім того, підтверджено наслідки попереднього ураження 11 лютого Волгоградського нафтопереробного заводу. Зокрема, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, елементи АВТ-3 та частину інфраструктури підприємства. На окремих об’єктах вторинної переробки зафіксовано зниження навантаження або повну зупинку роботи.

Втрати противника та обсяг завданих збитків уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що 12 лютого підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили удар по Ухтинському нафтопереробному заводу в місті Ухта (Республіка Комі, РФ). Відстань до державного кордону України становить приблизно 1750 кілометрів.