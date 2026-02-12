Неймовірна детонація: Сили оборони вдарили по одному з найбільших арсеналів ГРАУ РФ

Рубрики
У ніч на 12 лютого підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військовій та оборонній інфраструктурі Російської Федерації. Під ураження потрапив великий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області.
Удар України по ГРАУ РФ
За наявною інформацією, йдеться про один із ключових майданчиків комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин російської армії. Удар було здійснено засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи та подальшу вторинну детонацію. Остаточні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.
Окремо повідомляється про ураження підприємства "Мічуринський завод Прогрес" у місті Мічурінськ Тамбовської області. Завод спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для авіаційних та ракетних систем і залучений до забезпечення потреб російських збройних сил. За попередніми даними, на території підприємства виникла пожежа.
Також удари були завдані по складах боєприпасів на тимчасово окупованій території Запорізької області — у районах населених пунктів Терпіння та Розівка.
Крім того, підтверджено наслідки попереднього ураження 11 лютого Волгоградського нафтопереробного заводу. Зокрема, пошкоджено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, елементи АВТ-3 та частину інфраструктури підприємства. На окремих об’єктах вторинної переробки зафіксовано зниження навантаження або повну зупинку роботи.
Втрати противника та обсяг завданих збитків уточнюються.