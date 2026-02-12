Невероятная детонация: Силы обороны ударили по одному из самых больших арсеналов ГРАУ РФ

В ночь на 12 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли серию ударов по военной и оборонной инфраструктуре Российской Федерации. Под поражение попал обширный арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в районе населенного пункта Котлубань Волгоградской области.

Удар Украины по ГРАУ РФ

По имеющейся информации, речь идет об одной из ключевых площадок комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ российской армии. Удар был нанесен средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". На территории объекта зафиксированы мощные взрывы и последующая вторичная детонация. Окончательные масштабы повреждений уточняются.

Отдельно сообщается о поражении предприятия Мичуринский завод Прогресс в городе Мичуринск Тамбовской области. Завод специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем и вовлечен в обеспечение потребностей российских вооруженных сил. По предварительным данным, на территории предприятия возник пожар.

Также удары были нанесены по складам боеприпасов на временно оккупированной территории Запорожской области – в районах населенных пунктов Терпение и Розовка.

Кроме того, подтверждены последствия предварительного поражения 11 февраля Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. В частности, повреждена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, элементы АВТ-3 и часть инфраструктуры предприятия. На отдельных объектах вторичной переработки зафиксировано снижение погрузки или полную остановку работы.

Потери противника и объем нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 12 февраля подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Ухта (Республика Коми, РФ). Расстояние до государственной границы Украины составляет около 1750 километров.