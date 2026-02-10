logo_ukra

Невтішний прогноз: скільки ще буде продовжуватися «бусифікація»
commentss НОВИНИ Всі новини

Невтішний прогноз: скільки ще буде продовжуватися «бусифікація»

Мобілізаційного ресурсу в Україні, за нинішніх підходів, вистачить приблизно на півтора року, а «бусифікація» залишатиметься одним з інструментів поповнення армії

10 лютого 2026, 21:06
Автор:
Ткачова Марія

Народний депутат Горбенко заявив, що українське суспільство не зможе уникнути так званої "бусифікації", оскільки мобілізаційного ресурсу за нинішніх умов вистачить приблизно на 1,5 року.

Невтішний прогноз: скільки ще буде продовжуватися «бусифікація»

Примусова мобілізація в Україні

За словами парламентаря, "бусифікація" є лише одним з інструментів поповнення мобілізаційного ресурсу, а не єдиним механізмом. Він наголосив, що проблема нестачі людей на фронті залишається гострою, а ухилення від служби набуло масового характеру.

Горбенко повідомив, що наразі близько 2 мільйонів чоловіків перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування. Водночас він стверджує, що лише 2–3% випадків "бусифікації" відбуваються з порушенням закону, тоді як переважна більшість дій ТЦК, за його словами, є законними.

Нардеп також підкреслив необхідність перегляду підходів до бронювання, особливо для підприємств оборонно-промислового комплексу. На його думку, для таких підприємств мають бути запроваджені чіткі KPI, які б визначали, кого і в якій кількості можна бронювати.

Серед інших ініціатив Горбенко назвав ідею служби для молоді віком 18–22 роки в тилових підрозділах. Після проходження такої служби, за його словами, молоді люди могли б отримати право на виїзд за кордон.

Окремо депутат заявив, що у Верховній Раді існує група "захисників ухилянтів і СЗЧ", яка, за його словами, блокує ухвалення жорсткіших мобілізаційних рішень.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські військові вкотре підтвердили: їм байдуже, кого вбивати — українців чи власних солдатів.



Джерело: https://telegraf.ua/ukr/ukraina/5932484-vid-busifikatsii-suspilstvo-nikudi-ne-dinetsya-nardep-pro-zmini-v-bronyuvanni-aresht-rakhunkiv-i-zakhisnikiv-ukhilyantiv-v-radi
