Невтішний прогноз: скільки ще буде продовжуватися «бусифікація»

Народний депутат Горбенко заявив, що українське суспільство не зможе уникнути так званої "бусифікації", оскільки мобілізаційного ресурсу за нинішніх умов вистачить приблизно на 1,5 року.

Примусова мобілізація в Україні

За словами парламентаря, "бусифікація" є лише одним з інструментів поповнення мобілізаційного ресурсу, а не єдиним механізмом. Він наголосив, що проблема нестачі людей на фронті залишається гострою, а ухилення від служби набуло масового характеру.

Горбенко повідомив, що наразі близько 2 мільйонів чоловіків перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування. Водночас він стверджує, що лише 2–3% випадків "бусифікації" відбуваються з порушенням закону, тоді як переважна більшість дій ТЦК, за його словами, є законними.

Нардеп також підкреслив необхідність перегляду підходів до бронювання, особливо для підприємств оборонно-промислового комплексу. На його думку, для таких підприємств мають бути запроваджені чіткі KPI, які б визначали, кого і в якій кількості можна бронювати.

Серед інших ініціатив Горбенко назвав ідею служби для молоді віком 18–22 роки в тилових підрозділах. Після проходження такої служби, за його словами, молоді люди могли б отримати право на виїзд за кордон.

Окремо депутат заявив, що у Верховній Раді існує група "захисників ухилянтів і СЗЧ", яка, за його словами, блокує ухвалення жорсткіших мобілізаційних рішень.

