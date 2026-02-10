Народный депутат Горбенко заявил, что украинское общество не сможет избежать так называемой "бусификации", поскольку мобилизационного ресурса в нынешних условиях хватит примерно на 1,5 года.

Принудительная мобилизация в Украине

По словам парламентария, "бусификация" является лишь одним из инструментов пополнения мобилизационного ресурса, а не единственным механизмом. Он подчеркнул, что проблема нехватки людей на фронте остается острой, а уклонение от службы приобрело массовый характер.

Горбенко сообщил, что в настоящее время около 2 миллионов мужчин находятся в розыске территориальных центров комплектования. В то же время он утверждает, что только 2–3% случаев "бусификации" происходят с нарушением закона, в то время как подавляющее большинство действий ТЦК, по его словам, законны.

Нардеп подчеркнул необходимость пересмотра подходов к бронированию, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса. По его мнению, для таких предприятий должны быть введены четкие KPI, которые определяли бы, кого и в каком количестве можно бронировать.

Среди других инициатив Горбенко назвал идею службы для молодежи 18–22 лет в тыловых подразделениях. После прохождения такой службы, по его словам, молодые люди могли бы получить право на выезд за границу.

Отдельно депутат заявил, что в Верховной Раде существует группа "защитников ухилянцев и СЗЧ", которая, по его словам, блокирует принятие более жестких мобилизационных решений.

