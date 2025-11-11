Невідомі живодери на тимчасово окупованій Запоріжчині виловлюють котів та собак – тварин забирають заради хутра

На тимчасово окупованій території Запорізької області, у селах навколо Токмака, діє група приїжджих чоловіків, які займаються відловом домашніх тварин заради хутра. Як повідомляє рух “Жовта Стрічка”, ці люди з’являються у вечірній час, одягнені в камуфляж, але не у військову форму російських окупантів. Вони пропонують місцевим мешканцям “підзаробити”, вимагаючи принести собаку чи кота без вогнепального поранення – “щоб не зіпсувати шерсть”.

Невідомі догхантери полюють на домашніх та безпритульних тварин

Жителі Токмака та навколишніх сіл уже неодноразово повідомляли про зникнення домашніх і дворових тварин. За даними активістів, подібні випадки не поодинокі – такі схеми фіксують і на інших тимчасово окупованих територіях. Попит на хутрову сировину для російських кустарних виробництв залишається високим, а домовитися з окупаційною владою про ведення незаконного бізнесу легко та дешево.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав про те, що на тимчасово окупованій Луганщині російські окупанти перетворили підлітків на учасників наркоторгівлі. Як повідомляє Центр національного спротиву, наркосхеми в регіоні працюють під “дахом” місцевих силовиків. Підлітків вербують через Telegram-канали, обіцяючи “швидкий заробіток”, і використовують їх як кур’єрів для розповсюдження наркотиків. Частину прибутку організатори віддають окупаційним адміністраціям, які фактично легалізували тіньовий бізнес.

Також ми повідомляли про те, що у Маріуполі російська окупаційна влада почала офіційно відбирати квартири у мешканців, визнаючи їх "безхазяйними". Людей із пропискою просто виганяють на вулицю.