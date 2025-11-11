Неизвестные живодеры на временно оккупированной Запорожской области вылавливают кошек и собак - животных забирают ради меха

На временно оккупированной территории Запорожской области в селах вокруг Токмака действует группа приезжих мужчин, которые занимаются отловом домашних животных ради меха. Как сообщает движение "Желтая Лента", эти люди появляются в вечернее время, одетые в камуфляж, но не в военную форму российских кафиров. Они предлагают местным жителям "подработать", требуя принести собаку или кота без огнестрельного ранения — "чтобы не испортить шерсть".

Неизвестные догхантеры охотятся на домашних и бездомных животных

Жители Токмака и окрестных деревень уже неоднократно сообщали об исчезновении домашних и дворовых животных. По данным активистов, подобные случаи не единичны – такие схемы фиксируют и на других временно оккупированных территориях. Спрос на пушное сырье для российских кустарных производств остается высоким, а договориться с оккупационными властями о ведении незаконного бизнеса легко и дешево.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал о том, что на временно оккупированной Луганщине российские кафиры превратили подростков в участников наркоторговли. Как сообщает Центр национального сопротивления, наркосхемы в регионе работают под "крышей" местных силовиков. Подростков вербуют через Telegram-каналы, обещая "быстрый заработок", и используют их в качестве курьеров для распространения наркотиков. Часть прибыли организаторы отдают оккупационным администрациям, фактически легализовавшим теневой бизнес.

Также мы сообщали о том, что в Мариуполе российские оккупационные власти начали официально отбирать квартиры у жителей, признавая их "бесхозными". Людей с пропиской просто выгоняют на улицу.