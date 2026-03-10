Несподівано: головний ідеолог «русского мира» втік з Росії

У російських Z-каналах поширюють інформацію про нібито втечу з Росії колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова, якого вважають одним з головних ідеологів концепції "русского мира" та антиукраїнської політики Кремля щодо України.

Втеча Владислава Суркова з рф

Про це написали кілька пропагандистських ресурсів, зокрема Z-воєнкор Юрій Котенок і телеграм-канал "Занимательная конспирология". За їхніми твердженнями, Сурков нібито екстрено залишив територію Росії. При цьому джерела пропагандистів називають різні можливі напрямки його перебування — від країн Близького Сходу до держав Латинської Америки.

Жодних підтверджень цієї інформації наразі немає. Російська влада та офіційні джерела не коментували ці повідомлення, а незалежних доказів того, що Сурков справді покинув Росію, не оприлюднювали.

Після звільнення з посади помічника Володимира Путіна у 2022 році Сурков майже зник з публічного простору. Він практично не з’являється у медіа та не бере участі в публічних політичних подіях.

Востаннє про нього активно згадували у ЗМІ приблизно рік тому після інтерв’ю, у якому він знову просував ідеологію так званого "русского мира", яку вважають одним з ключових ідеологічних підґрунтів російської агресії проти України.

