Неожиданно: главный идеолог «русского мира» сбежал из России

В российских Z-каналах распространяют информацию о якобы побеге из России бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которого считают одним из главных идеологов концепции "русского мира" и антиукраинской политики Кремля в отношении Украины.
Бегство Владислава Суркова из РФ
Об этом написали несколько пропагандистских ресурсов, в частности, Z-военкор Юрий Котенок и телеграмм-канал "Занимательная конспирология". По их утверждениям, Сурков якобы экстренно покинул территорию России. При этом источники пропагандистов называют разные возможные направления его пребывания – от стран Ближнего Востока до государств Латинской Америки.
Никаких подтверждений этой информации пока нет. Российские власти и официальные источники не комментировали эти сообщения, а независимые доказательства того, что Сурков действительно покинул Россию, не обнародовали.
После ухода с должности помощника Владимира Путина в 2022 году Сурков почти исчез из публичного пространства. Он практически не появляется в СМИ и не участвует в публичных политических событиях.
Последний раз о нем активно упоминали в СМИ примерно год назад после интервью, в котором он снова продвигал идеологию так называемого "русского мира", которую считают одним из ключевых идеологических оснований российской агрессии против Украины.