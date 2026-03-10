Неожиданно: главный идеолог «русского мира» сбежал из России

В российских Z-каналах распространяют информацию о якобы побеге из России бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, которого считают одним из главных идеологов концепции "русского мира" и антиукраинской политики Кремля в отношении Украины.

Бегство Владислава Суркова из РФ

Об этом написали несколько пропагандистских ресурсов, в частности, Z-военкор Юрий Котенок и телеграмм-канал "Занимательная конспирология". По их утверждениям, Сурков якобы экстренно покинул территорию России. При этом источники пропагандистов называют разные возможные направления его пребывания – от стран Ближнего Востока до государств Латинской Америки.

Никаких подтверждений этой информации пока нет. Российские власти и официальные источники не комментировали эти сообщения, а независимые доказательства того, что Сурков действительно покинул Россию, не обнародовали.

После ухода с должности помощника Владимира Путина в 2022 году Сурков почти исчез из публичного пространства. Он практически не появляется в СМИ и не участвует в публичных политических событиях.

Последний раз о нем активно упоминали в СМИ примерно год назад после интервью, в котором он снова продвигал идеологию так называемого "русского мира", которую считают одним из ключевых идеологических оснований российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские Z-паблики сообщают о резком росте активности украинских FPV-дронов на направлении вблизи Мирнограда и Доброполья.

По их словам, украинские беспилотники активно атакуют транспорт и пытаются сорвать логистику российских войск. В сообщениях утверждается, что в течение нескольких дней российская техника уничтожается "в больших количествах", а перемещение между позициями стало значительно более опасным. Также отмечается, что ночью украинские беспилотники совершают дистанционное минирование, а днем контролируют дороги и маршруты передвижения.

