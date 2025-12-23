Несподіваний наслідок російсько-української війни відчула на собі Фінляндія: про що йдеться

У Фінляндії різко загострилася проблема нападів вовків на північних оленів. За даними Асоціації оленярів країни, лише у 2025 році хижаки вбили близько 1950 тварин – це майже на 70% більше, ніж роком раніше. Загалом із початку року зафіксовано понад 2000 атак, що стало рекордом з моменту початку системного обліку у 2013 році, повідомляє CNN.

Олені. Фото: із відкритих джерел

За оцінками Міністерства сільського господарства та лісового господарства Фінляндії, загибель однієї олениці означає для власника збитки у середньому на 1572 євро. Оленярі скаржаться, що процедура отримання компенсацій від держави є тривалою та не покриває реальних витрат. Вони попереджають: за відсутності рішучих дій у деяких районах країни оленярство може зникнути.

Найгостріше ситуація відчувається у Лапландії – північному регіоні Фінляндії, відомому як туристичний край і "батьківщина Санта-Клауса". Саме тут століттями розвивалося традиційне розведення оленів, яке нині опинилося під загрозою.

Фінські оленярі пов’язують різке зростання кількості нападів із війною в Україні. На їхню думку, через мобілізацію російських мисливців контроль за хижаками по той бік кордону ослаб, і вовки почали активніше мігрувати до Фінляндії. Цю версію частково підтверджують і наукові дані.

Інститут природних ресурсів Фінляндії зафіксував зростання кількості вовків із ДНК-маркерами, які раніше не траплялися в країні. Вчені вважають, що значна частина цих тварин походить з території Росії. За останні роки чисельність вовків у Фінляндії зросла з приблизно 295 до близько 430 особин – це найвищий показник за десятиліття.

Попри те що вовк формально залишається видом під загрозою зникнення, фінський уряд нещодавно дозволив обмежене полювання на хижаків. Влада пояснює це необхідністю контролю популяції, тоді як природоохоронці застерігають від можливих наслідків для екосистеми.

