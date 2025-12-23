Неожиданное последствие российско-украинской войны ощутила на себе Финляндия: о чем идет речь

В Финляндии резко обострилась проблема нападений волков на северных оленей. По данным Ассоциации оленеводов страны, только в 2025 году хищники убили около 1950 животных – это почти на 70% больше, чем годом ранее. Всего с начала года было зафиксировано более 2000 атак, что стало рекордом с момента начала системного учета в 2013 году, сообщает CNN.

Олени. Фото: из открытых источников

По оценкам Министерства сельского хозяйства и лесного хозяйства Финляндии, гибель одной оленицы означает для владельца ущерб в среднем на 1572 евро. Оленеводы жалуются, что процедура получения компенсаций от государства длительная и не покрывает реальных расходов. Они предупреждают: при отсутствии решительных действий в некоторых районах страны оленеводство может исчезнуть.

Острее всего ситуация ощущается в Лапландии – северном регионе Финляндии, известном как туристический край и "родина Санта-Клауса". Именно здесь веками развивалось традиционное разведение оленей, ныне оказавшееся под угрозой.

Финские оленеводы связывают резкий рост количества нападений с войной в Украине. По их мнению, из-за мобилизации российских охотников контроль за хищниками по ту сторону границы ослаб, и волки начали активнее мигрировать в Финляндию. Эту версию отчасти подтверждают и научные данные.

Институт природных ресурсов Финляндии зафиксировал рост количества волков с ДНК-маркерами, ранее не встречавшимися в стране. Ученые полагают, что значительная часть этих животных происходит с территории России. За последние годы численность волков в Финляндии возросла с примерно 295 до около 430 особей – это самый высокий показатель за десятилетие.

Несмотря на то, что волк формально остается видом под угрозой исчезновения, финское правительство недавно разрешило ограниченную охоту на хищников. Власти объясняют это необходимостью контроля популяции, в то время как природоохранники предостерегают от возможных последствий для экосистемы.

