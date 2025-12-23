Путін говорить не про війну: Портников розповів, що насправді Кремль пропонує США

Президент РФ Володимир Путін під час спілкування з американськими представниками зосереджується не на війні, а на перспективах майбутнього економічного співробітництва після завершення бойових дій. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников.

Путін та Віткофф. Фото: із відкритих джерел

За його словами, у розмовах із американськими гостями, зокрема зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін намагається змалювати привабливі сценарії економічної взаємодії, відсуваючи війну на другий план. У такій логіці бойові дії подаються як тимчасова перешкода, яка нібито заважає вигідним угодам. У результаті тиск починає спрямовуватися не на Росію, а на Україну, яку намагаються виставити "непоступливою стороною", що заважає реалізації цих планів.

Втім, як зазначає Портников, реальні результати для Кремля виглядають значно скромнішими. Путіну не вдалося домогтися зняття або зупинки санкцій проти ключових російських нафтових компаній — "Лукойлу" та "Роснєфті". Обмеження вже діють і змушують скорочувати обсяги закупівель та переробки російської нафти навіть у Китаї та Індії.

Також, за словами публіциста, Росії не вдалося зірвати фінансову підтримку України з боку Європи. Хоча конфіскацію російських активів на європейських рахунках наразі відкладено, ЄС ухвалив рішення виділяти Києву власні кошти, що зруйнувало надії Москви на економічне виснаження України.

Портников наголошує, що момент, який продемонструє небажання Путіна реально погоджуватися на мир, є неминучим. Хоча і Путін, і Дональд Трамп декларують зацікавленість у мирній угоді, їхні цілі різняться: Трамп прагне швидкого результату, тоді як російський президент готовий затягувати процес до завершення президентського терміну американського лідера.

На думку журналіста, зіткнення цих підходів неминуче, і ключовим питанням залишається реакція Дональда Трампа на крах власних ілюзій щодо намірів Кремля.

