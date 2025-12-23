Путин говорит не о войне: Портников рассказал, что на самом деле Кремль предлагает США

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с американскими представителями сосредотачивается не на войне, а на перспективах будущего экономического сотрудничества после завершения боевых действий. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников.

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По его словам, в разговорах с американскими гостями, в том числе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, Путин пытается изобразить привлекательные сценарии экономического взаимодействия, отодвигая войну на второй план. В такой логике боевые действия представляются как временное препятствие, якобы мешающее выгодным сделкам. В результате давление начинает направляться не на Россию, а на Украину, которую пытаются выставить "неуступчивой стороной", что мешает реализации этих планов.

Впрочем, как отмечает Портников, реальные результаты для Кремля выглядят гораздо более скромными. Путину не удалось добиться снятия или остановки санкций против ключевых российских нефтяных компаний – "Лукойла" и "Роснефти". Ограничения уже действуют и вынуждают сокращать объемы закупок и переработки российской нефти даже в Китае и Индии.

Также, по словам публициста, России не удалось сорвать финансовую поддержку со стороны Европы. Хотя конфискация российских активов на европейских счетах отложена, ЕС принял решение выделять Киеву собственные средства, что разрушило надежды Москвы на экономическое истощение Украины.

Портников отмечает, что момент, который продемонстрирует нежелание Путина реально соглашаться на мир, неизбежен. Хотя и Путин, и Дональд Трамп декларируют заинтересованность в мирном соглашении, их цели отличаются: Трамп стремится к быстрому результату, тогда как российский президент готов затягивать процесс до истечения президентского срока американского лидера.

По мнению журналиста, столкновение этих подходов неизбежно, и ключевым вопросом остается реакция Дональда Трампа на крах собственных иллюзий по поводу намерений Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — в США оценили обещания Путина не нападать на ЕС и НАТО.



