Російських військових спіткали неприємності — деякі солдати на фронті отруїлися алкоголем.

У Головному управлінні розвідки розповіли про перехоплення — чергову історії про пригоди “зеленого змія” в російській окупаційній армії. Проблеми сталися у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії, що діє на Оріхівському напрямку на Запорізькому фронті.

“Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые “синевой” отравились”, — пригадав один з росіян. “Там 8 или 10 тел лежали”, — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів. “И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали”, — описав.

У Головному управлінні розвідки нагадали, що в російських військових є вибір, і він доступний кожному російському окупанту — або смерть на війні від паленої “сінєви” чи будь-чого іншого, або здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту “Хочу жить”.

За даними керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, Ростовська область терміново закуповує 180 засобів примусової зупинки транспорту — дорожніх “їжаків”, на 11,1 млн рублів. За його словами, “їжаки” купують для пунктів пропуску Куйбишево, Матвєєв Курган, Донецьк, Гуково, Новошахтинськ і Весело-Вознесенка.

За словами керівника Центру, є декілька пояснень такої закупки — або кордону більше нема, але їжаки потрібні, або кордон є, але “нові регіони” все ж не настільки “свої”.



