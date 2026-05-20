logo_ukra

BTC/USD

77200

ETH/USD

2131.72

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Несподівані проблеми на фронті: окупанти шоковані тим, що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподівані проблеми на фронті: окупанти шоковані тим, що відбувається

Окупанти отруїлись алкоголем на Оріхівському напрямку

20 травня 2026, 17:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російських військових спіткали неприємності — деякі солдати на фронті отруїлися алкоголем. 

Несподівані проблеми на фронті: окупанти шоковані тим, що відбувається

Військові РФ. Ілюстративне фото

У Головному управлінні розвідки розповіли про перехоплення — чергову історії про пригоди “зеленого змія” в російській окупаційній армії. Проблеми сталися у лавах 166 окремого мотострілецького полку 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії, що діє на Оріхівському напрямку на Запорізькому фронті. 

“Там есть на СНТ такая НП-шка (спостережний пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые “синевой” отравились”, — пригадав один з росіян. “Там 8 или 10 тел лежали”, — підтвердив співрозмовник, додаючи, що тіла не евакуйовували щонайменше п'ять-шість днів. “И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, вроде, лежали”, — описав.

У Головному управлінні розвідки нагадали, що в російських військових є вибір, і він  доступний кожному російському окупанту — або смерть на війні від паленої “сінєви” чи будь-чого іншого, або здача в полон через безпечний Telegram-бот проєкту “Хочу жить”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія готується до прориву — замовили купівлю 180 “їжаків”, щоб посилити кордон

За даними керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, Ростовська область терміново закуповує 180 засобів примусової зупинки транспорту — дорожніх “їжаків”, на 11,1 млн рублів. За його словами, “їжаки” купують для пунктів пропуску Куйбишево, Матвєєв Курган, Донецьк, Гуково, Новошахтинськ і Весело-Вознесенка.

За словами керівника Центру, є декілька пояснень такої закупки — або кордону більше нема, але їжаки потрібні, або кордон є, але “нові регіони” все ж не настільки “свої”.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://gur.gov.ua/content/ochen-mnoho-200-synevoi-otravylys-okupanty-na-orikhivskomu-napriamku-zaznaly-vtrat-cherez-masove-otruiennia-alkoholem.html
Теги:

Новини

Всі новини