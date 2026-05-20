Российских военных постигли неприятности — некоторые солдаты на фронте отравились алкоголем.

Военные РФ. Иллюстративное фото

В Главном управлении разведки рассказали о перехвате — очередной истории о приключениях "зеленого змея" в российской оккупационной армии. Проблемы произошли в рядах 166 отдельного мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58-й армии, действующей на Ореховском направлении на Запорожском фронте.

"Там есть на СНТ такая НП-шка (наблюдательный пункт) наша была, помнишь Чингис, Чингис, где очень много, очень много 200, которые "синевой" отравились", — вспомнил один из россиян. "Там 8 или 10 тел лежали", — подтвердил собеседник, добавляя, что тела не эвакуировали как минимум пять-шесть дней. “И наши, и союзники, аккуратно сложены были, укрыты спальниками, как бы, лежали”, — обрисовал.

В Главном управлении разведки напомнили, что у российских военных есть выбор, и он доступен каждому российскому оккупанту — либо смерть на войне от жженой "сени" или чего-либо другого, либо сдача в плен из-за безопасного Telegram-бота проекта "Хочу жить".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия готовится к прорыву — заказали покупку 180 "ежей", чтобы усилить границу

По данным руководителя Центра Изучения оккупации Петра Андрющенко, Ростовская область срочно закупает 180 средств принудительной остановки транспорта – дорожных "ежей", на 11,1 млн рублей. По его словам, "ежи" покупают для пунктов пропуска Куйбышево, Матвеев Курган, Донецк, Гуково, Новошахтинск и Весело-Вознесенко.

По словам руководителя Центра, есть несколько объяснений такой закупки — либо границы больше нет, но ежи нужны, либо граница есть, но новые регионы все же не столь свои.



