logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Несподівані корні з України: хто можливо є коханкою генерала ГРУ рф
commentss НОВИНИ Всі новини

Несподівані корні з України: хто можливо є коханкою генерала ГРУ рф

Журналіст-розслідувач заявив, що підстрелений у Москві генерал ГРУ міг мати близькі особисті зв’язки з відомою російською пропагандисткою

10 лютого 2026, 21:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська пропагандистка та "воєнкор" Ірина Куксенкова може бути пов’язана з генералом ГРУ Володимиром Алексєєвим, на якого минулого тижня було скоєно замах у Москві. Про це заявив журналіст-розслідувач Сергій Канев, який співпрацює з виданням The Insider.

Несподівані корні з України: хто можливо є коханкою генерала ГРУ рф

Коханка генерала ГРУ Алексєєва

Канев називає Алексєєва "близьким другом" Куксенкової. У російських телеграм-каналах також з’являлися припущення, що саме з нею генерал міг перебувати в будинку на Волоколамському шосе, де сталося замах. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Журналіст стверджує, що отримав доступ до телефонних білінгів Алексєєва, згідно з якими Куксенкова є однією з осіб, яким він "постійно телефонував".

За словами Канева, кар’єра Куксенкової могла бути безпосередньо пов’язана з генералом ГРУ. Він заявляє, що Алексєєв нібито забезпечував її військовими, які стріляли в повітря, імітуючи бойові дії, аби вона могла знімати репортажі з "лінії фронту". Також журналіст ставить під сумнів історію про поранення Куксенкової у 2022 році.

У тому ж році Володимир Путін нагородив Куксенкову орденом "За мужність". Окрім роботи на "Першому каналі", вона має власний волонтерський фонд, у який, за словами Канева, "залили мільйони рублів".

І Куксенкова, і Алексєєв народилися в Україні. Вона родом з Києва, але навчалася в Москві та отримала російське громадянство. Її батько — Юлій Куксенков, колишній старший тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики, у 2013 році переїхав до Росії.

Брат Ірини Куксенкової — Микола Куксенков — також народився в Україні, представляв її на міжнародних змаганнях, але згодом змінив спортивне громадянство. На Олімпійських іграх 2016 року він здобув для Росії срібну медаль.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії заявили про замах на одного з ключових представників військової розвідки. Про інцидент повідомила російська Z-журналістка Анастасія Кашеварова, яка стверджує, що в спину було поранено заступника начальника ГРУ генерала Володимира Алексєєва, відомого під позивним "Омега".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026eoFxaVhgzZkzoiQySFDjzy8TJgwQtyWj92ev93sSbvaYVGNLFtuE3XK83KgjJ9xl&id=1784320873&__cft__[0]=AZZpgrDLC40DmPn19-wXZHpCPkBlgyW2rxHOxEW2utFndmyoYm8VW7ddl7c8CzP3TINHz0ZwQJ4UaGyBe6F74OVt8ZilZ4oLAFVLxg0G5ig
Теги:

Новини

Всі новини