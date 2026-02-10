Несподівані корні з України: хто можливо є коханкою генерала ГРУ рф

Російська пропагандистка та "воєнкор" Ірина Куксенкова може бути пов’язана з генералом ГРУ Володимиром Алексєєвим, на якого минулого тижня було скоєно замах у Москві. Про це заявив журналіст-розслідувач Сергій Канев, який співпрацює з виданням The Insider.

Коханка генерала ГРУ Алексєєва

Канев називає Алексєєва "близьким другом" Куксенкової. У російських телеграм-каналах також з’являлися припущення, що саме з нею генерал міг перебувати в будинку на Волоколамському шосе, де сталося замах. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Журналіст стверджує, що отримав доступ до телефонних білінгів Алексєєва, згідно з якими Куксенкова є однією з осіб, яким він "постійно телефонував".

За словами Канева, кар’єра Куксенкової могла бути безпосередньо пов’язана з генералом ГРУ. Він заявляє, що Алексєєв нібито забезпечував її військовими, які стріляли в повітря, імітуючи бойові дії, аби вона могла знімати репортажі з "лінії фронту". Також журналіст ставить під сумнів історію про поранення Куксенкової у 2022 році.

У тому ж році Володимир Путін нагородив Куксенкову орденом "За мужність". Окрім роботи на "Першому каналі", вона має власний волонтерський фонд, у який, за словами Канева, "залили мільйони рублів".

І Куксенкова, і Алексєєв народилися в Україні. Вона родом з Києва, але навчалася в Москві та отримала російське громадянство. Її батько — Юлій Куксенков, колишній старший тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики, у 2013 році переїхав до Росії.

Брат Ірини Куксенкової — Микола Куксенков — також народився в Україні, представляв її на міжнародних змаганнях, але згодом змінив спортивне громадянство. На Олімпійських іграх 2016 року він здобув для Росії срібну медаль.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії заявили про замах на одного з ключових представників військової розвідки. Про інцидент повідомила російська Z-журналістка Анастасія Кашеварова, яка стверджує, що в спину було поранено заступника начальника ГРУ генерала Володимира Алексєєва, відомого під позивним "Омега".