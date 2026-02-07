У Z-пропагандистів істерика: чому у Буданова є охорона

У Росії заявили про замах на одного з ключових представників військової розвідки. Про інцидент повідомила російська Z-журналістка Анастасія Кашеварова, яка стверджує, що в спину було поранено заступника начальника ГРУ генерала Володимира Алексєєва, відомого під позивним "Омега".

Вбивство начальника ГРУ генерала Володимира Алексєєва

За її словами, напад стався біля входу до квартири генерала. Нападник після пострілу нібито зміг безперешкодно зникнути. Алексєєва називають важливою фігурою для російського військово-політичного керівництва, людиною, яка мала прямий доступ до вищого керівництва РФ і виконувала його доручення.

Кашеварова наголошує, що Алексєєв вважався куратором приватних військових структур, зокрема пов’язаних із ПВК Вагнер, а також брав участь у переговорах з Євгенієм Пригожиним під час подій у Ростові. У російському інформаційному полі його характеризують як одного з найбільш досвідчених і впливових генералів.

Окремо російська пропагандистка звертає увагу на відсутність охорони у вищого військового командування. За її словами, на тлі війни політики та чиновники перебувають під захистом сил охорони, тоді як генерали залишаються фактично беззахисними. Вона ставить під сумнів ефективність системи безпеки в РФ, заявляючи, що подібна "безпечність" вже призвела до серії втрат серед вищого офіцерського складу.

Інцидент, за її твердженням, відбувся на тлі переговорних процесів, у яких російська військова розвідка відіграє ключову роль. У цьому контексті Кашеварова публічно ставить питання про безпеку не лише російських генералів, а й керівників розвідок інших країн, зокрема очільника української розвідки Кирила Буданова та запитує, чи є у нього охорона.

Російська сторона офіційно не підтвердила і не спростувала інформацію про замах, однак сам факт публічних заяв з боку лояльних до Кремля журналістів свідчить про зростання напруги та страху всередині російської еліти.

