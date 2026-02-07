logo

У Z-пропагандистов истерика: почему у Буданова есть охрана
НОВОСТИ

У Z-пропагандистов истерика: почему у Буданова есть охрана

В России заявили о покушении на заместителя начальника ГРУ генерала Владимира Алексеева, якобы раненного выстрелом в спину возле собственной квартиры

7 февраля 2026, 20:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России заявили о покушении на одного из ключевых представителей военной разведки. Об инциденте сообщила российская Z-журналистка Анастасия Кашеварова , утверждающая, что в спину был ранен заместитель начальника ГРУ генерал Владимир Алексеев, известный под позывным "Омега".

У Z-пропагандистов истерика: почему у Буданова есть охрана

Убийство начальника ГРУ генерала Владимира Алексеева

По ее словам, нападение произошло у входа в квартиру генерала. Нападающий после выстрела якобы сумел беспрепятственно исчезнуть. Алексеева называют важной фигурой для российского военно-политического руководства, человеком, который имел прямой доступ к высшему руководству РФ и выполнял его поручение.

Кашеварова отмечает, что Алексеев считался куратором частных военных структур, в том числе связанных с ПИК Вагнер , а также принимал участие в переговорах с Евгением Пригожиным во время событий в Ростове. В русском информационном поле его характеризуют как одного из наиболее опытных и влиятельных генералов.

Отдельно российская пропагандистка обращает внимание на отсутствие охраны высшего военного командования. По ее словам, на фоне войны политики и чиновники находятся под защитой сил охраны, тогда как генералы остаются беззащитными. Она ставит под вопрос эффективность системы безопасности в РФ, заявляя, что подобная "безопасность" уже привела к серии потерь среди высшего офицерского состава.

Инцидент, по ее утверждению, произошел на фоне переговорных процессов, в которых российская военная разведка играет ключевую роль. В этом контексте Кашеварова публично задает вопрос о безопасности не только российских генералов, но и руководителей разведок других стран, в частности, главы украинской разведки Кирилла Буданова и спрашивает, есть ли у него охрана.

Российская сторона официально не подтвердила и не опровергла информацию о покушении, однако сам факт публичных заявлений со стороны лояльных Кремлю журналистов свидетельствует о росте напряжения и страха внутри российской элиты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после почти десятилетия международной изоляции Россия может приближаться к возвращению в мировой спорт. Об этом пишет The New York Times, анализируя сигналы, прозвучавшие на этой неделе со стороны Международного олимпийского комитета.



Источник: https://t.me/akashevarova/8358
