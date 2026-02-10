Неожиданные корни из Украины: кто может быть любовницей генерала ГРУ рф

Российская пропагандистка и "военкор" Ирина Куксенкова может быть связана с генералом ГРУ Владимиром Алексеевым, на которого на прошлой неделе было совершено покушение в Москве. Об этом заявил журналист-расследователь Сергей Канев, сотрудничающий с изданием The Insider .

Любовница генерала ГРУ Алексеева

Канев называет Алексеева "близким другом" Куксенковой. В российских телеграмм-каналах также появлялись предположения, что именно с ней генерал мог находиться в доме на Волоколамском шоссе, где произошло покушение. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Журналист утверждает, что получил доступ к телефонным биллингам Алексеева, согласно которым Куксенкова является одним из лиц, которым он "постоянно звонил по телефону".

По словам Канева, карьера Куксенковой могла быть напрямую связана с генералом ГРУ. Он заявляет, что Алексеев якобы снабжал ее стрелявшими в воздух военными, имитируя боевые действия, чтобы она могла снимать репортажи с "линии фронта". Также журналист ставит под сомнение историю ранения Куксенковой в 2022 году.

В том же году Владимир Путин наградил Куксенкову орденом "За мужество". Кроме работы на "Первом канале", у нее есть собственный волонтерский фонд, в который, по словам Канева, "залили миллионы рублей".

И Куксенкова, и Алексеев родились в Украине. Она родом из Киева, но училась в Москве и получила русское гражданство. Ее отец — Юлий Куксенков , бывший старший тренер мужской сборной Украины по спортивной гимнастике, в 2013 году переехал в Россию.

Брат Ирины Куксенковой Николай Куксенков также родился в Украине, представлял ее на международных соревнованиях, но впоследствии сменил спортивное гражданство. На Олимпийских играх 2016 он получил для России серебряную медаль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России заявили о покушении на одного из ключевых представителей военной разведки. Об инциденте сообщила российская Z-журналистка Анастасия Кашеварова, которая утверждает, что в спину был ранен заместитель начальника ГРУ генерал Владимир Алексеев, известный под позывным "Омега".