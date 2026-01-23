Нещадна атака на Кривий Ріг: розкрито страшні масштаби пошкоджень у місті

Протягом доби 22 січня Кривий Ріг зазнав масованої атаки з боку Росії: по місту випустили понад 70 ударних дронів та балістичну ракету. Станом на ранок 23 січня без електропостачання залишаються більш ніж 3100 споживачів, також було знеструмлено кілька шахт. Внаслідок обстрілів є постраждалі. Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, удари спричинили пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, руйнування та займання. Комунальні служби продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Через наслідки атак РФ частина міста досі залишається без світла.

Водопостачання у Кривому Розі здійснюється, однак система водоканалу частково працює на генераторах, через що в окремих районах можливе зниження тиску. Котельні вдалось перезапустити вночі — теплопостачання функціонує.

Окремо повідомляється, що через знеструмлення шахт під землею опинилися понад 90 гірників. Рятувальна операція тривала близько 10 годин і завершилася вранці — усіх шахтарів підняли на поверхню.

Наразі в лікарнях міста перебувають семеро поранених: четверо дорослих і троє дітей. Відомо, що під час ракетного удару 22 січня травми отримав, зокрема, півторарічний хлопчик. Після обстрілу в місті фіксували перебої з електро- та теплопостачанням.

Масована атака безпілотниками тривала понад 10 годин, починаючи з ночі 22 січня. Упродовж ранку мешканці чули вибухи. Також у ніч на 21 січня Кривий Ріг зазнав удару балістичними ракетами, що призвело до значних пошкоджень житлових будинків і автомобілів.

Як вже писали "Коментарі", колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог виступив із жорсткою пропозицією щодо посилення тиску на Росію. На його думку, ключовим кроком має стати блокування російського експорту через Балтійське море, що суттєво обмежить фінансові можливості Кремля та унеможливить регулярні виплати російським військовим. Також Келлог не виключив, що після поїздки до Японії може прибути в Україну вже за два тижні.