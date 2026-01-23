Беспощадная атака на Кривой Рог: раскрыты страшные масштабы повреждений в городе

В течение суток 22 января Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны России: по городу выпустили более 70 ударных дронов и баллистическую ракету. По состоянию на утро 23 января без электроснабжения остаются более 3100 потребителей, также были обесточены несколько шахт. В результате обстрелов есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Фото: из открытых источников

По его словам, удары повлекли за собой повреждение объектов критической инфраструктуры, разрушение и возгорание. Коммунальные службы продолжают аварийно-восстановительные работы. Из-за последствий атак РФ часть города до сих пор остается без света.

Водоснабжение в Кривом Роге осуществляется, однако система водоканала частично работает на генераторах, поэтому в отдельных районах возможно снижение давления. Котельной удалось перезапустить ночью – теплоснабжение функционирует.

Отдельно сообщается, что из-за обесточения шахт под землей оказались более 90 горняков. Спасательная операция длилась около 10 часов и завершилась утром – всех шахтеров подняли на поверхность.

В больницах города находятся семь раненых: четверо взрослых и трое детей. Известно, что во время ракетного удара 22 января травмы получил, в частности полуторагодовалый мальчик. После обстрела в городе фиксировались перебои с электро- и теплоснабжением.

Массированная атака беспилотниками продолжалась более 10 часов, начиная с ночи 22 января. В течение утра жители слышали взрывы. Также в ночь на 21 января Кривой Рог потерпел удар баллистическими ракетами, что привело к значительным повреждениям жилых домов и автомобилей.

Как уже писали "Комментарии", бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выступил с жестким предложением по усилению давления на Россию. По его мнению, ключевым шагом должно стать блокирование российского экспорта через Балтийское море, что существенно ограничит финансовые возможности Кремля и сделает невозможным регулярные выплаты российским военным. Также Келлог не исключил, что после поездки в Японию может прибыть в Украину уже через две недели.