Путін неминуче приречений на поразку: у Трампа назвали точний спосіб миттєво зупинити війну

Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог виступив із жорсткою пропозицією щодо посилення тиску на Росію. На його думку, ключовим кроком має стати блокування російського експорту через Балтійське море, що суттєво обмежить фінансові можливості Кремля та унеможливить регулярні виплати російським військовим. Також Келлог не виключив, що після поїздки до Японії може прибути в Україну вже за два тижні.

Фото: з відкритих джерел

Келлог переконаний, що Володимир Путін опинився у складному становищі через значні втрати на фронті та дедалі глибші економічні проблеми. За його словами, російський президент усвідомлює, що перемогти у війні проти України він не здатен і тому шукає шляхи виходу з конфлікту. Окремо американський дипломат висловив підтримку українцям, яким доводиться переживати зиму в умовах бойових дій та екстремально низьких температур.

Він наголосив, що російська економіка критично залежить від нафтогазового сектору. Саме тому удари по таких компаніях, як "Роснєфть" і "Лукойл", а також перекриття морських експортних маршрутів можуть завдати серйозного удару по бюджету РФ. На переконання Келлога, рано чи пізно Кремль зіткнеться з ситуацією, коли держава втратить здатність фінансувати армію, що може мати для режиму фатальні наслідки.

Як вже писали "Коментарі", Сенат США наступного тижня планує ухвалити законопроєкт про оборонне фінансування, який передбачає виділення коштів на безпосередню допомогу Україні. Про це повідомив провідний сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс, підкресливши важливість цього кроку як сигналу підтримки Києва на міжнародній арені.