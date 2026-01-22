Путин неизбежно обречен на поражение: у Трампа назвали точный способ мгновенно остановить войну

Бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выступил с жестким предложением по усилению давления на Россию. По его мнению, ключевым шагом должно стать блокирование российского экспорта через Балтийское море, что существенно ограничит финансовые возможности Кремля и сделает невозможным регулярные выплаты российским военным. Также Келлог не исключил, что после поездки в Японию может прибыть в Украину уже через две недели.

Фото: из открытых источников

Келлог убежден, что Владимир Путин оказался в сложном положении из-за значительных потерь на фронте и все более глубоких экономических проблем. По его словам, российский президент отдает себе отчет, что победить в войне против Украины он не способен и поэтому ищет пути выхода из конфликта. Отдельно американский дипломат выразил поддержку украинцам, которым приходится переживать зиму в условиях боевых действий и экстремально низких температур.

Он подчеркнул, что российская экономика критично зависит от нефтегазового сектора. Именно поэтому удары по таким компаниям, как "Роснефть" и "ЛУКойл", а также перекрытие морских экспортных маршрутов могут нанести серьезный удар по бюджету РФ. По мнению Келлога, рано или поздно Кремль столкнется с ситуацией, когда государство потеряет способность финансировать армию, что может иметь для режима роковые последствия.

Как уже писали "Комментарии", Сенат США на следующей неделе планирует принять законопроект об оборонном финансировании, предусматривающий выделение средств на прямую помощь Украине. Об этом сообщил ведущий сенатор от Демократической партии Крис Кунс, подчеркнув важность этого шага как сигнала поддержки Киева на международной арене.