«Нептун» б'є вглиб РФ: під ударом два найважливіші об'єкти РФ

Українські військові уточнили наслідки ракетного удару територією Росії: під прицілом опинився стратегічний об'єкт, пов'язаний із виробництвом безпілотників. За даними Генерального штабу ЗСУ, 19 квітня крилаті ракети "Нептун" уразили підприємство "Атлант Аеро" у Таганрозі Ростовської області.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в результаті атаки було повністю знищено два виробничі приміщення, ще чотири отримали серйозні пошкодження. Йдеться про підприємство, яке забезпечує повний цикл створення ударно-розвідувальних безпілотників, зокрема апаратів типу "Блискавка", а також комплектуючих для БПЛА "Оріон".

В українському командуванні наголошують: удар по цьому об'єкту спрямований на ослаблення можливостей Росії завдавати ударів по території України, у тому числі по цивільній інфраструктурі.

Також в результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проекту 22460 у Севастополі підтверджено пошкодження бойової рубки.

Таким чином, українська сторона заявляє про послідовні удари по військових та пов'язаних з ними об'єктах як на суші, так і на морі. Офіційних коментарів з боку Росії щодо заявлених руйнувань та пошкоджень на момент публікації не надходило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 23 квітня кілька регіонів Росії зазнали ударів безпілотників. За попередніми даними, однією з головних цілей стала нафтоперекачувальна станція "Гіркий" у місті Кстово, а також промислова інфраструктура в Новокуйбишевську.



