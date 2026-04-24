«Нептун» бьет вглубь РФ: под ударом два важнейших объекта РФ

Украинские военные уточнили последствия ракетного удара по территории России: под прицелом оказался стратегический объект, связанный с производством беспилотников. По данным Генерального штаба ВСУ, 19 апреля крылатые ракеты "Нептун" поразили предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области.

Согласно обнародованной информации, в результате атаки были полностью уничтожены два производственных помещения, еще четыре получили серьезные повреждения. Речь идет о предприятии, которое обеспечивает полный цикл создания ударно-разведывательных беспилотников, в частности аппаратов типа "Молния", а также комплектующих для БпЛА "Орион".

В украинском командовании подчеркивают: удар по этому объекту направлен на ослабление возможностей России наносить удары по территории Украины, в том числе по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, ВСУ сообщили о еще одном эпизоде – поражении 22 апреля патрульного корабля пограничной службы ФСБ РФ проекта 22460 в Севастополе. По уточненным данным, у судна повреждена боевая рубка, что может ограничить его функциональность.

Таким образом, украинская сторона заявляет о последовательных ударах по военным и связанным с ними объектам, как на суше, так и на море. Официальных комментариев со стороны России по поводу заявленных разрушений и повреждений на момент публикации не поступало.

