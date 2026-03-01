Неповнолітні діти в цеху смерті: що відбувається на заводі БПЛА в Татарстані

У Татарстані неповнолітніх залучають до роботи на підприємстві з виробництва ударних безпілотників типу "Шахед", якими російські військові регулярно атакують територію України. Про це свідчать відеоматеріали та публічні заяви, що поширюються у російському інформаційному просторі.

Російський завод шахідів

В одному з роликів 16-річна дівчина представляється та заявляє, що вже наступного року планує заробляти 150 тисяч рублів, працюючи на виробництві безпілотників. У промоматеріалах підкреслюється можливість працевлаштування для молоді віком від 14 до 16 років.

Йдеться про завод у Татарстані, де налагоджено збірку дронів-камікадзе типу Shahed 136, які Росія застосовує для масованих ударів по українських містах. Такі БПЛА використовуються для атак на об’єкти критичної інфраструктури та житлову забудову.

За даними з відкритих джерел, школярів і студентів залучають до роботи у виробничих цехах, а також до участі в рекламних відео, що популяризують працевлаштування на оборонному підприємстві. У матеріалах це подається як перспектива “кар’єрного старту” та високого заробітку.

Фактично йдеться про використання праці неповнолітніх у виробництві озброєння, яке застосовується у війні. Окрім цього, публічне позиціонування молоді на військовому об’єкті може створювати додаткові ризики, оскільки підприємства оборонного комплексу є законними військовими цілями у межах міжнародного гуманітарного права.

Офіційних коментарів російської влади щодо умов праці неповнолітніх на цьому підприємстві наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в окупованій Горлівці суттєво зросла присутність чеченських підрозділів "Ахмат". Про це повідомив автор проросійського z-каналу "Когда запели пушки" Віталій Воронов, який описав власні спостереження після поїздки до міста.