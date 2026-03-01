Несовершеннолетние дети в цехе смерти: что происходит на заводе БПЛА в Татарстане

В Татарстане несовершеннолетних вовлекают в работу на предприятии по производству ударных беспилотников типа "Шахед", которыми российские военные регулярно атакуют территорию Украины. Об этом свидетельствуют распространяемые в российском информационном пространстве видеоматериалы и публичные заявления.

Российский завод шахедов

В одном из роликов 16-летняя девушка представляется и заявляет, что уже на следующий год планирует зарабатывать 150 тысяч рублей, работая на производстве беспилотников. В промоматериалах подчеркивается возможность трудоустройства для молодежи от 14 до 16 лет.

Речь идет о заводе в Татарстане, где налажен сборник дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые Россия применяет для массированных ударов по украинским городам. Такие БПЛА используются для атаки на объекты критической инфраструктуры и жилую застройку.

По данным из открытых источников, школьников и студентов привлекают к работе в производственных цехах, а также к участию в рекламных видео популяризирующих трудоустройство на оборонном предприятии. В материалах это представляется как перспектива "карьерного старта" и высокого заработка.

Фактически речь идет об использовании труда несовершеннолетних в производстве вооружений, применяемых в войне. Кроме того, публичное позиционирование молодежи на военном объекте может создавать дополнительные риски, поскольку предприятия оборонного комплекса являются законными военными целями в рамках международного гуманитарного права.

Официальных комментариев российских властей относительно условий труда несовершеннолетних на этом предприятии пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в оккупированной Горловке существенно возросло присутствие чеченских подразделений "Ахмат". Об этом сообщил автор пророссийского z-канала "Когда запели пушки" Виталий Воронов, описавший собственные наблюдения после поездки в город.