Неочікувано: Трамп заявив про домовленість із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський президент Володимир Путін виконав обіцянку щодо тимчасового припинення масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За словами Трампа, пауза тривала рівно тиждень.

Дональд Трамп про удари рф по енергетиці України

"Це було з неділі до неділі. І це завершилося. І минулої ночі вони сильно вдарили. Путін дотримався свого слова. Це багато", — сказав Трамп, коментуючи ситуацію.

29 січня Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням на тиждень зупинити масовані удари по українських містах. Після цього президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру, зазначивши, що таку можливість обговорювали під час зустрічей в Абу-Дабі. Водночас Зеленський наголосив, що реальна ситуація покаже, чи дотримається Росія обіцянок.

В Україні про цю ініціативу дізналися зі слів Трампа — офіційних або прямих домовленостей між Києвом і Москвою не було.

Уже 30 січня в Кремлі заявили, що Росія нібито погодилася тимчасово утриматися від ударів по Києву до 1 лютого. Після завершення цього періоду атаки були відновлені.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Кремлі вкотре уникли чіткої відповіді щодо термінів та фактичного статусу так званого енергетичного перемир’я між Росією та Україною. Представник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що йому "нема чого додати" до раніше озвучених коментарів.

Пєсков не уточнив, чи залишаються домовленості чинними, а також не пояснив, коли саме вони могли набути або втратити силу. У Москві знову обмежилися загальними формулюваннями та посиланнями на попередні заяви, фактично не прояснивши позицію Кремля.

