Неожиданно: Трамп заявил о договоренности с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин выполнил обещание по поводу временного прекращения массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По словам Трампа, пауза длилась ровно неделю.

Дональд Трамп про удары рф по энергетике Украины

"Это было с воскресенья по воскресенье. И это завершилось. И минувшей ночью они сильно ударили. Путин сдержал свое слово. Это много", — сказал Трамп, комментируя ситуацию.

29 января Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой на неделю остановить массированные удары по украинским городам. После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера, отметив, что такую возможность обсуждали во время встреч в Абу-Даби. В то же время Зеленский подчеркнул, что реальная ситуация покажет, придерживается ли Россия обещаний.

В Украине об этой инициативе узнали по словам Трампа — официальных или прямых договоренностей между Киевом и Москвой не было.

Уже 30 января в Кремле заявили, что Россия вроде бы согласилась временно воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. После завершения этого периода атаки были возобновлены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле в очередной раз избежали четкого ответа относительно сроков и фактического статуса так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему "нечего добавить" к ранее озвученным комментариям.

Песков не уточнил, остаются ли договоренности действующими, а также не объяснил, когда именно они могли обрести или потерять силу. В Москве снова ограничились общими формулировками и ссылками на предыдущие заявления, фактически не прояснив позицию Кремля.

