Война с Россией Неожиданно: Трамп заявил о договоренности с Путиным
НОВОСТИ

Неожиданно: Трамп заявил о договоренности с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал договоренность о временной паузе в ударах по украинской энергетике

4 февраля 2026, 01:32
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин выполнил обещание по поводу временного прекращения массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По словам Трампа, пауза длилась ровно неделю.

Неожиданно: Трамп заявил о договоренности с Путиным

Дональд Трамп про удары рф по энергетике Украины

"Это было с воскресенья по воскресенье. И это завершилось. И минувшей ночью они сильно ударили. Путин сдержал свое слово. Это много", — сказал Трамп, комментируя ситуацию.

29 января Трамп заявил, что лично обратился к Путину с просьбой на неделю остановить массированные удары по украинским городам. После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера, отметив, что такую возможность обсуждали во время встреч в Абу-Даби. В то же время Зеленский подчеркнул, что реальная ситуация покажет, придерживается ли Россия обещаний.

В Украине об этой инициативе узнали по словам Трампа — официальных или прямых договоренностей между Киевом и Москвой не было.

Уже 30 января в Кремле заявили, что Россия вроде бы согласилась временно воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. После завершения этого периода атаки были возобновлены.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Кремле в очередной раз избежали четкого ответа относительно сроков и фактического статуса так называемого энергетического перемирия между Россией и Украиной. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему "нечего добавить" к ранее озвученным комментариям.
Песков не уточнил, остаются ли договоренности действующими, а также не объяснил, когда именно они могли обрести или потерять силу. В Москве снова ограничились общими формулировками и ссылками на предыдущие заявления, фактически не прояснив позицию Кремля.



Источник: https://t.me/suspilnenews/62306
