Головне управління розвідки оприлюднило новий перехоплений діалог мешканців прикордонної частини Бєлгородської області, де місцеві жителі обговорюють наслідки бойових дій та численні пожежі на інфраструктурних об’єктах регіону. У розмові йдеться про те, що значна частина руйнувань спричинена не лише війною проти України, а й діями російської авіації, яка регулярно скидає некеровані авіабомби неподалік від населених пунктів.

Атака росіян на Бєлгородщину

За словами співрозмовниці, за останні одинадцять днів російські бомбардувальники вже скинули вісім авіабомб на територію Бєлгородської області. Це підтверджує тенденцію, яку українська розвідка фіксує не вперше: частина російських боєприпасів через низьку точність та технічні недоліки не виходить на заданий курс, відхиляється під час польоту та падає на житлові райони або інфраструктуру самої РФ.

У ГУР пояснюють, що російські літаки продовжують використовувати авіабомби з модулями планування та корекції, які активно застосовують проти українських міст. Однак брак технологічної надійності призводить до того, що окремі боєприпаси влучають по території Бєлгородщини, створюючи загрози для цивільного населення та провокуючи нові надзвичайні ситуації.

Українська розвідка наголошує, що Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах України, і що кожен воєнний злочин проти українського народу отримає свою відповідь.

