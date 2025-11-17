logo_ukra

Мережу сколихнуло нове фото української крилатої ракети «Фламінго»

З’явилося нове фото української крилатої ракети “Фламінго”, створеної за підтримки громадян Чехії

17 листопада 2025, 17:31
Ткачова Марія

В мережі оприлюднили нове зображення української крилатої ракети “Фламінго” — один із найбільш очікуваних проєктів, на який збирала кошти чеська громадська ініціатива Darek pro Putina. Фото опублікував фотограф агентства Associated Press Єфрем Лукацький, зафіксувавши ракету крупним планом із нанесеними символами та написами.

Українська крилата ракета «Фламінго»

“Фламінго” стала публічним символом міжнародної підтримки України, оскільки гроші на виробництво ракети збирали звичайні чехи. На корпусі ракети нанесено напис Dana 1 — це присвята Дані Драбовій, відомій чеській ядерній фізикині та активній прихильниці допомоги Україні, яка нещодавно померла. Поруч з написом зображений рожевий фламінго — емблема, яка стала неформальним знаком проєкту та одночасно символом його назви.

У матеріалі AP зазначається, що вартість однієї такої крилатої ракети становить приблизно 500 тисяч доларів. Проєкт привернув увагу не лише через сам факт збору коштів громадянами іншої держави, але й через те, що “Фламінго” — це один із напрямків розвитку українських високоточних ударних систем, які поступово виходять на новий рівень завдяки міжнародній співпраці та підтримці партнерів.

Поява нового фото стала черговим підтвердженням того, що проєкт рухається вперед та залишається в полі уваги міжнародних медіа. Водночас це інформаційне нагадування про важливість внесків цивільних ініціатив, які здатні суттєво посилювати оборонні можливості України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що нинішня хвиля гучних антикорупційних звинувачень лише оголила проблему, про яку у владних колах знали роками, але воліли не помічати. За його словами, значна частина політичного середовища була обізнана про вплив окремих неформальних "смотрящих", існування офісів, пов'язаних із бізнес-групами, та інші неофіційні механізми впливу, але майже ніхто публічно не реагував.



Джерело: https://www.facebook.com/photo?fbid=25791516860454768&set=a.220497057983433&locale=ru_RU
